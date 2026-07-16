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「侏羅紀公園」山姆尼爾過世 經紀人證實死於肺炎

中央社威靈頓16日綜合外電報導
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「侏羅紀公園」男星山姆尼爾（Sam Neill）日前在澳洲過世，他的經紀人16日...
「侏羅紀公園」男星山姆尼爾（Sam Neill）日前在澳洲過世，他的經紀人16日證實，這位78歲紐西蘭籍演員是因肺炎與世長辭。(路透)

「侏羅紀公園」男星山姆尼爾（Sam Neill）日前在澳洲過世，他的經紀人今天證實，這位78歲紐西蘭籍演員是因肺炎與世長辭，並說家族日後將在他紐西蘭的農莊舉行私人追思會。

綜合法新社和美聯社報導，家屬是13日發布山姆尼爾過世的消息，但當時並未說明死因，只說曾經罹癌的山姆尼爾死時身上並無癌細胞

由於許多報導錯誤揣測山姆尼爾的死因，擔任山姆尼爾經紀人多年的葛倫茲（Philip Grenz）今天向紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）發表聲明指出，在與家屬溝通後，他希望替影迷釐清細節。

葛倫茲說，山姆尼爾是因肺炎辭世，並強調：「在病倒之前，山姆才剛展現勇氣，透過嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）的全新免疫療法戰勝了淋巴癌。」

山姆尼爾曾於2023年公開自己罹患罕見的「血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤」（Angioimmunoblastic T-cell lymphoma），並於今年4月對外表示自己已成功戰勝癌症，體內已無癌細胞。

經紀人表示，家屬日後將在紐西蘭舉行不對外公開的追思會。

他說：「山姆生前個性極為低調，不喜歡外界關注，家屬將在紐西蘭農莊為他舉行追思會，確切日期尚未敲定。」

葛倫茲同時指出，山姆尼爾過去1年間共參與4部作品拍攝，這些遺作預計都將在未來幾個月內陸續推出。

除了「侏羅紀公園」（Jurassic Park），山姆尼爾知名的影視作品還包括「浴血黑幫」（Peaky Blinders）、「鋼琴師與她的情人」（The Piano）以及「獵殺紅色十月」（The Hunt for Red October）等。

精華 FAQ

  • 經紀人葛倫茲向紐西蘭國家廣播電台表示，山姆尼爾是因肺炎辭世，並希望澄清外界對死因的錯誤揣測，讓影迷了解真正情況。

  • 他於2023年公開罹患罕見的血管免疫母細胞T細胞淋巴瘤，之後接受CAR-T免疫療法並在今年4月表示已戰勝癌症，體內已無癌細胞。

  • 家屬表示將在紐西蘭的農莊為他舉行不對外公開的私人追思會，確切日期尚未敲定；經紀人也提到他生前低調，不喜歡外界過度關注。

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