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珍妮佛嘉納「五星級週末」廚藝大增 自爆成「干貝達人」

記者廖福生／台北－倫敦連線即時報導
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珍妮佛嘉納（左）與華裔女星Gemma Chan（陳靜）合演美劇「五星級周末」。（...
珍妮佛嘉納（左）與華裔女星Gemma Chan（陳靜）合演美劇「五星級周末」。（美聯社）

珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）與演出「驚奇隊長」、「永恆族」的華裔女星Gemma Chan（陳靜）合演美劇「五星級周末」，日前2人一同受訪，珍妮佛嘉納更自爆因演出該作品學會了不少拿手菜，自稱現在是「干貝」達人。

「五星級周末」故事描述美食網紅「荷莉絲蕭爾」喪夫後，決定與4位好友一同經歷五星級周末度假之旅。5人在共度周末期間，打破了彼此間的界線，同時揭開許多不為人知的祕密。

珍妮佛嘉納在劇中飾演美食網紅「荷莉絲蕭爾」，她笑說該角色教會了她做一些過去不知道怎麼做的東西：「我以前從來沒有真正做過干貝，而現在我喜歡做干貝了。每次拍攝我都會做3、4個，現場都會有人排隊等著吃。」

另外，珍妮佛嘉納坦言，在去過南塔克特之後，讓她更懂得欣賞三明治，「南塔克特以其三明治而聞名，那絕對是好吃的三明治，它們真的太棒了」。

不僅如此，珍妮佛嘉納也因拍攝讓她體會到，以料理療癒身心的感受：「我喜歡荷莉絲通常是出於平靜的心情做飯，通常是出於喜悅、帶著愛，想著她的家人。但有時候當她做飯時，她真的在排解某些事情。」

珍妮佛嘉納形容，荷莉絲做飯時帶著相當多的額外精力，或者有時候東西弄得滿地都是：「但我認為食物是交織在其中的，它就是生活！你知道食物就是生活，所以對我來說，扮演一個比我更熱愛做飯的角色真的很酷。」

而在準備角色方面，珍妮佛嘉納透露，拍攝第一天導演讓她們玩了一場猜畫聯想的遊戲：「就是你畫畫然後猜那個人在畫什麼，比如鬆餅。而其餘的人在說，那是一個飛碟嗎？試圖弄清楚他們在畫什麼。這是一場比賽。所以我們進行了一場針對彼此的競爭性遊戲。而那正是我們真正認識彼此的方式。但最重要的是我們的關係！老實說，我們不需要在這方面太努力。」

精華 FAQ

  • 她自爆因演出這部作品學會做干貝，還笑稱自己現在是「干貝達人」。她說以前從沒真正做過干貝，但拍攝後已經很喜歡做，甚至成了現場人氣料理。

  • 珍妮佛嘉納透露，每次拍攝她都會做3、4個干貝，現場總有人排隊等著吃。這也顯示她不只在戲裡演美食網紅，連戲外也把料理變成了大家期待的亮點。

  • 她認為荷莉絲做飯時常帶著平靜、喜悅與對家人的愛，有時也在排解情緒。這讓她感受到食物與生活緊密相連，也更欣賞料理作為療癒身心的力量。

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