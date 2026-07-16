台灣人歷史補課…前資政遭美軍炸斷手「拿斷肢」跳船逃生

紀錄片「終戰那一天」中，與談人林昶佐（左）訪問已故前總統府資政（右）彭明敏。圖／放假影像提供

斥資千萬、耗時7年拍攝的紀錄片「終戰那一天」，歷經群眾募資、數位修復上色，並公開「老年版」海報與正式預告。這部紀錄片以台灣人親身經歷二戰的真實記憶為核心，帶領觀眾走回阿公阿媽那一代人，聽聽那個鮮少被訴說的生命故事，完成一堂屬於台灣人的「歷史補課」。

其中一段歷史記憶，已故前總統府資政彭明敏想起戰爭經歷的一切，透過親口講述，彷彿事情就發生在眼前。1945年美軍在日進行飛機掃射時，船上的他被擊中昏倒、左手斷掉，「我拿著手從船上跑出來，跑下來街上四處找醫生」。

紀錄片「終戰那一天」原為書籍，而後由導演盧慈穎徵得作者群同意進行改編，加入說書人與經歷過二戰時代的受訪者對話，期許藉由這樣的方式，召喚台灣人共同的生命記憶，片中收錄許多二戰時期與戰後畫面。

對於如此珍貴的歷史影像，導演盧慈穎透露，影片授權來源遍及美國、日本 、英國、加拿大與台灣，光是版權費與修復上色已花費超過500萬，製作成本至今已逾千萬，只為讓觀眾一窺過去的台灣是什麼樣子，再次認識這座島嶼的故事。

此次釋出「老年版」海報，以6位受訪者彭明敏、東俊賢、楊馥成、黃金桂、蕭錦文、李遷嬌老年照片作為重點，與談人林昶佐撐著傘看向前方瀰漫的戰爭煙硝，回望那個時代的種種不易。

二戰結束後，回到台灣這片熟悉的土地，眼前的景象與眾人離開前截然不同，「要出去的時候是日本的太陽旗，回來變成青天白日」。赴日學習製造自殺攻擊機的少年工東俊賢、輾轉在新加坡與緬甸服役的楊馥成與蕭錦文、親歷台北空襲的黃金桂，以及遠赴香港擔任看護助手的李遷嬌。

他們來自台灣各地，在二戰前後有著不同的遭遇和處境，生活在那個身份認同帶有衝突與尷尬的年代，和林昶佐對談的過程中，他們將自己經歷過的、感受到的娓娓道來。

紀錄片「終戰那一天」用阿公阿媽的真實口述，取代難懂的歷史論述，經過數位修復上色還原當時的街景、人物，讓觀眾能夠用歷史補課的角度，重新認識那段極少被談及的台灣歷史記憶。

紀錄片「終戰那一天」把歷史畫面數位修復上色，此為1945年10月25日，日本在台簽署降書會場外人群。圖／放假影像提供