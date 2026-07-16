黃大煒爆生前「3人行」「化外之醫」製作人駁斥：不可能
歌手黃大煒今年台灣時間6月3日在美國住家中驟逝，消息由姊姊發律師函證實，生前女友Vicky始終被排除在外，最近更被週刊爆料與同居密友Polo三人行。而邀請黃大煒跨界演出「化外之醫」的製作人湯昇榮今對此表示：「不可能，Polo就是個小弟啊。」
黃大煒生前曾以61歲之齡跨界參與戲劇「化外之醫」的演出，當時首映會上，透露他原本不敢接演，是Vicky「離家出走5次」逼來的。果然，在2025年第60屆金鐘獎中，他打破紀錄入圍「戲劇節目最具潛力新人獎」以及「戲劇類節目原創歌曲獎」。
湯昇榮今聊此事感慨萬分，因為「化外」打算拍續集，他已邀黃大煒演出，對方也答應了，只是再也沒機會合作。
Vicky對三人行爆料先前已經嚴正否認，強調大家彼此熟識，兩家更是世交，痛批爆料「不但侮辱剛過世的黃大煒，也侮辱了我及POLO，更侮辱了我們三人的所有家人及親友」。
湯昇榮一路以來都是跟Vicky聯絡，在他眼中，黃大煒算是生活白痴，從合約到生活點滴都靠她打理，他也對她十分關懷，Polo就是個大男孩，在黃大煒賞識下跟著一塊做原聲帶，接受媒體訪問時也大力推薦這位小弟的音樂才華，不可能有什麼三人行之說。
湯昇榮坦言當初看到黃大煒獨自移居夏威夷「就覺得怪怪的」，當過世消息爆出，還是張鈞甯告知的；他也有點擔心Vicky是不是「心理生病了」，換做是他，碰上這些事當然心裡也會不舒服。而以前聯絡Vicky都很快回覆，最近可能身體不好，「以前肉肉的，現在剩一把骨頭」，加上過程很難熬吧，傳了3個聯絡管道留了言，過了1周才回。而他當初看到新聞後也有跟Polo聯繫，對方也才剛剛得知無法接受。
報導稱黃大煒生前與女友Vicky及同居密友Polo形成3人行關係，但Vicky已嚴正否認，強調彼此熟識、兩家世交，認為爆料嚴重傷害往生者與家人。 湯昇榮直接表示「不可能」，並說Polo只是黃大煒賞識下跟著做原聲帶的年輕人，自己眼中他就是個小弟，根本不可能有外界所傳的關係。 湯昇榮透露《化外之醫》原本打算拍續集，已邀黃大煒演出，而對方也點頭答應，只是因驟逝再也沒有機會合作，讓他至今仍感到相當惋惜。
精華 FAQ
報導稱黃大煒生前與女友Vicky及同居密友Polo形成3人行關係，但Vicky已嚴正否認，強調彼此熟識、兩家世交，認為爆料嚴重傷害往生者與家人。
湯昇榮直接表示「不可能」，並說Polo只是黃大煒賞識下跟著做原聲帶的年輕人，自己眼中他就是個小弟，根本不可能有外界所傳的關係。
湯昇榮透露《化外之醫》原本打算拍續集，已邀黃大煒演出，而對方也點頭答應，只是因驟逝再也沒有機會合作，讓他至今仍感到相當惋惜。
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