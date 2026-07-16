才爆周子瑜離開JYP…TWICE娜璉媽發聲指「值得更好待遇」

娜璉日前在高雄演出圓滿成功，對台灣留下極佳印象。圖／寬寬整合行銷提供

韓國人氣女團「TWICE」近期接連傳出成員合約動向，引發粉絲高度關注。繼台灣成員周子瑜被韓媒爆料可能不續簽個人合約後，定延、彩瑛與志效等人也陸續傳出有意將個人演藝事業交由其他公司經營。如今，團體成員娜璉母親的一篇感性發文，再度掀起外界對TWICE未來布局的討論。

「TWICE」日前完成世界巡演「THIS IS FOR」首爾安可場，娜璉母親也親自到場支持，事後透過Instagram分享心情。她提到，娜璉自練習生時期一路走到今天，至今已近20年，幾乎把整個青春歲月都奉獻給舞台與夢想，「看到她如今所擁有的一切，身為母親怎麼可能不感動落淚」。

不過貼文中另一段內容更引發外界關注。她寫道：「優秀的TWICE，獲得ONCE和父母們的認可，現在也應該得到屬於她們的待遇，九位成員都值得。」其中「應得的待遇」一詞，被不少粉絲解讀可能與續約或未來合作條件有關。

貼文曝光後，隨即在網路上掀起熱烈討論，不少粉絲直言：「現在球已經回到JYP手上」、「TWICE值得更好的資源與待遇。」甚至有海外媒體直接以「娜璉可能離開JYP」為標題進行報導，讓相關傳聞持續延燒。

事實上，TWICE近來屢傳成員個人約可能出現變化，讓外界更加關注團體未來布局。由於目前相關消息皆未獲官方證實，包括JYP娛樂與成員本人均未出面回應，因此外界也只能持續觀望，等待後續是否會有進一步消息公布。

周子瑜爆出將離開JYP。圖／摘自IG