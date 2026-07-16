港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額

香港戲院與港產片票房表現回升，今年上半年香港戲院總票房收入較去年同期增加25%，(中新社)

香港 戲院與港產片票房表現回升，文化體育及旅遊局局長劉震15日指出，今年上半年香港戲院總票房收入較去年同期增加25%，其中港產片票房達2.86億港元(約3648萬美元)，已超越去年全年總額並增長32%。為持續扶植電影產業並開拓多元收入，港府 除透過電影發展基金累計批出逾15億港元外，轄下文創產業發展處目前正積極協調各部門，著手簡化電影院用作現場表演的申請程序。

香港文匯報報導，劉震回覆立法會議員查詢指出，新冠疫情 、娛樂多元化及家庭影院普及等因素，令觀眾觀影習慣改變，全球電影製作投資萎縮，香港戲院面對挑戰，但全港18區現有54間戲院，較2016年的48間為多，亦接近2019年疫情前的61間水平，部分結業戲院也有新營運商接手。

他指出，今年上半年戲院及香港電影的票房收入均較去年高，而去年電影票房總收入為11.31億元，與2020至2024年的平均整體票房11.33億元相若，但與疫情前比較，去年電影票房總收入較2019年的19.23億元下跌約41%，惟同期港產片票房只下跌約14%，反映香港戲院總票房收入下跌，主因是缺乏國際賣座巨片。

他表示，政府自2007年起共向電影發展基金注資逾29億元，而至上月底批出約500個項目，涉款超過15億元，當中投入6億元為逾120齣電影提供融資或資助，該些電影起用超過120位新晉導演及監製，為業界培育新血，亦在本地及境外電影頒獎禮和影展中取得超過370項提名及獲得逾290個獎項，其中「毒舌大狀」累積逾億元票房，「世外」則創下港產動畫最高票房紀錄。

此外，基金2023年起資助香港戲院商會每年4月及5月期間舉辦全港戲院日，以及在國慶日舉辦「10·1半價睇好戲」，兩項活動較平日觀影人次平均增約四倍，票房收入增約三倍，有助鼓勵市民觀影。香港戲院商會及戲院亦把握機會，與周邊食肆及商店開展聯乘優惠，帶動周邊經濟。

報導指出，為令電影院有更多收入來源，文創處正跟進香港戲院商會收集意見，協調業界與不同政府部門溝通，簡化電影院作現場表演的申請程序。文創處去年5月及今年1月亦分別開展「九龍城寨光影之旅」及「油蔴地警署光影之旅」電影場景展覽，推動電影業與旅遊業的協同發展。