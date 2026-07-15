迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

資深玉女尤雅56年前以「往事只能回味」一曲紅遍華人 圈，作詞者林煌坤剛獲頒金曲獎特別貢獻獎，讓人想起歌曲的美好。旅居美國多年的她，趁勢宣布10月24日首攻高流舉辦「往事只能回味」演唱會，相隔16年在台開唱，她難掩興奮說「真的是緣分到了」。

她說常受邀至各地演出，每年固定接下4場，在工作跟生活之間取得完美平衡，「始終很期待能再回到台灣與歌迷見面」。面對出道以來在高雄的首場演唱會，她說小時候曾許願長大後我一定要再到高雄玩，如今美夢成真，屆時將會重新詮釋大家耳熟能詳的金曲，她感性地說：「每一首歌都是大家生命中的故事。高雄是我非常想念的地方，這次我會用最誠摯的歌聲，和所有老朋友相見。」

72歲的尤雅駐顏有術，出道至今推出超過123張專輯，當年演唱劉家昌為其量身打造的「往事只能回味」，一炮而紅後成為劉家昌的第一位女弟子，加上甜美外型及動人歌聲火速竄紅，連香港天王張學友、劉德華 都慕名欣賞視她為偶像，奠定其玉女始祖的地位。

有趣的是，她2006年、2010年在台北開唱都遇到世界盃足球賽賽事，今年又有全球關注的世足賽，她說自己不但是標準的足球迷，在家也不會錯過各種運動賽事，「像是FIFA世足賽，還有美國冬天的美式足球賽、棒球賽、網球賽、高爾夫球賽我都愛看，光是看這些運動節目，就已經讓我夠忙碌了！」

72歲的尤雅駐顏有術，很期待首攻高流開唱。圖／全球音樂經紀提供

尤雅可謂是玉女始祖。 圖／聯合報系資料照