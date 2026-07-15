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一生曾與3000名女性交往？ 周麟愛情史曝光

記者陳慧貞／即時報導
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周麟曾上「新聞挖挖哇」節目分享過往。圖／截自「新聞挖挖哇」Youtube
周麟曾上「新聞挖挖哇」節目分享過往。圖／截自「新聞挖挖哇」Youtube

資深藝人周麟驚傳辭世，享壽73歲。作風向來直率的他，生前曾多次在節目中大方談論感情史，曾在「新聞挖挖哇」節目錄影時，更語出驚人表示一生曾與約3000名女性交往或發生親密關係，形容追求女生的速度「像麥當勞得來速」。

周麟出身秀場，能演、能唱也能主持，年輕時風流倜儻，曾在「新聞挖挖哇」節目中自豪在愛情中如魚得水，交往期間對女友的好，讓對方無可挑剔，節目中，他提及：「分手了的女友，沒有人回頭過來罵我，因為我就是你要我幹嘛我就幹嘛，比如說這個女生半夜要吃基隆海鮮，我就開車去（買），要喝水立刻端來，我很勤快的，所以不會胖，還隨時機動，我就是這樣過日子的。」談了大半輩子的戀愛，他54歲才結婚，但這段婚姻僅維持3年離婚。節目中，周麟提及當年離婚時因妻子外遇，他選擇將新竹170坪豪宅留給對方，只帶著7萬元台幣（約2173美元）離開，且一晚就花光，算是「瀟灑走一回」。

周麟晚年生活低調，曾在東門市場販售豬肉丸，鮮少公開露面，驚傳在家離世後，15日晚間演藝工會理事長曹雨婷也發出聲明，提及目前周麟的後事有幾位好友處理，其中葬儀社老闆也是周麟好友，其他事宜由周麟姊姊做決定，工會隨時協助配合，曹雨婷表示：「周姊讓我謝謝大家對周麟的關心！這是弟弟的福氣。」

周麟（左）曾是紅極一時的中視主持人、右為李琇媛。圖／聯合報系資料照
周麟（左）曾是紅極一時的中視主持人、右為李琇媛。圖／聯合報系資料照

精華 FAQ

  • 他在《新聞挖挖哇》錄影時曾語出驚人表示，一生大約與3000名女性交往或發生親密關係，還形容自己追求女生的速度像「麥當勞得來速」，相當直白。

  • 周麟54歲才結婚，但婚姻僅維持3年就離婚。報導提到他離婚時因妻子外遇，選擇把新竹170坪豪宅留給對方，自己只帶著7萬元離開。

  • 周麟晚年生活低調，曾在東門市場販售豬肉丸，鮮少公開露面。傳出在家離世後，後事由幾位好友協助，工會也表示會配合，姊姊則負責相關決定。

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