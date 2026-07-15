Elly親曝父母私下互動 小S認了曾和女兒聯手騙老公

小S(右)對女兒可以演出伊藤潤二的作品十分感動。圖／東森綜合台提供

由小S （徐熙娣）、派翠克領軍的東森綜合台「小姐不熙娣」，今迎來極具里程碑意義的第 1000 集！為慶祝這一刻，製作單位特別祭出重磅企劃，邀請小S的大女兒 Elly（許曦文）擔任神秘嘉賓，獻出母女倆在綜藝節目上的合體首秀。Elly 此次也首度以演員身分亮相，大方宣傳自己出演的改編自恐怖大師伊藤潤二作品的新戲「聰明鎮」。

談及父母婚姻，小S坦言面對網友時常唱衰她的婚姻感到無奈，便趁機問女兒：「在妳眼中，爸爸媽媽到底是怎樣的夫妻？」Elly 甜笑表示，爸媽的相處既甜蜜又像朋友：「直到現在，他們每天講早安、晚安都還是會加上『寶貝』，也會一起躺在沙發上追劇。」Elly更透露，爸媽與三個女兒間完全沒有長輩架子，宛如朋友般的相處模式，讓她倍感自在。

而在「真心話環節」，派翠克貼心準備耳機讓小S戴上，試圖讓 Elly 能毫無壓力地吐露心聲。Elly 反手爆料爸爸許雅鈞對她出門玩管很嚴，所以她常私下拜託媽媽「套好招」，母女聯手騙爸爸說是去朋友家。當小S摘下耳機後心虛招認：「她常常要我跟她一起瞞著爸爸，爸爸確實到現在都不知道，而且應該騙過不只一次吧！」Elly 見狀驚呼：「我就只有那一次！」派翠克隨即抓到漏洞：「所以其他次是別人騙的（其他女兒）？媽媽妳自己爆料了啦！」尷尬真相讓小S當場笑翻。

節目最後，眾人來到充滿懷舊情懷的漫畫店。小S感性透露，小時候放假最喜歡窩在漫畫店裡，當時最愛的浪漫愛情漫畫是「流星花園」，而恐怖漫畫中最崇拜的作者則是伊藤潤二。命運奇妙的是，當年不愛看漫畫的大S（徐熙媛），被找去主演「流星花園」紅遍亞洲，讓當時的小S極度嫉妒，多年後，女兒 Elly 竟出演了她最愛的伊藤潤二作品。小S感嘆：「真心覺得老天爺對我真的很好，自己深愛的兩部神作，竟然都由最深愛的家人來詮釋。」她更忍不住大力誇讚 Elly 演得跟漫畫裡一模一樣。