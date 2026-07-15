我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周麟被發現陳屍租屋處 曾傳他牽線認識高凌風 金友莊回應

野火濃煙+熱浪 紐約市府籲優先避暑並留意空氣品質

被爆3人行同住好友 黃大煒死後不平靜 Vicky：侮辱了我們

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃大煒(中)生前跟Vicky(右)、音樂人POLO形影不離。(圖／摘自IG)
黃大煒(中)生前跟Vicky(右)、音樂人POLO形影不離。(圖／摘自IG)

黃大煒近來移居夏威夷，上月由姊姊委託律師宣布過世，生前經紀人兼女友Vicky全被蒙在鼓裡，緊急委託律師處理。黃大煒死後仍不平靜，周刊爆料他跟Vicky以及好友POLO關係匪淺，且兩人住在一起多年，當黃大煒半年前移居夏威夷後，都是POLO陪在Vicky身旁，讓Vicky相當生氣，立刻澄清謠言。

「鏡週刊」報導說只要有聚會，黃大煒、Vicky、POLO都是三人同行，還有人質疑「Vicky與POLO是不是在一起」，但被他們的友人否認。報導還說Vicky與POLO同住長達14年，反而跟黃大煒分居樓上、樓下，各自享有個人空間，且表面上看起來黃大煒跟他們和平相處，實際上卻是忍氣吞聲。

對於被周刊報導與POLO有感情關係，Vicky相當痛心，「我只能說在如此傷痛不捨的時刻，我們相信所有認識我們或曾合作過的人都很清楚，這種惡意、躲在幕後不斷主動對特定媒體爆料不實的謠言，不但侮辱剛過世的黃大煒，也侮辱了我及POLO，更侮辱了我們三人的所有家人及親友們。」

Vicky提到POLO自美來台已有16年時間，且黃大煒過去受訪聊過相當欣賞POLO的人品以及才華，彼此是共同創作、錄音製作的音樂總監和製作人及好朋友，像是「化外之醫」片尾曲「The Way I Feel」就是POLO擔任音樂總監、製作人以及編曲，她說爆料者刻意選在黃大煒過世無法回應時惡意散播謠言，「這種人除了無良、無知之外，其居心與黃大煒的死因一樣離奇詭異」。

而她跟黃大煒在14年前一起造訪POLO在西雅圖的家族聚會，當時POLO的藝術家外公陸君歐當場提筆寫下「黃大煒」，書法珍品在其過世後成為黃大煒的Logo，顯見他們與POLO家族的深厚情誼。

Vicky談到三人之間的家人都互相認識，且POLO家族跟黃大煒家族是世交關係，沒想到卻遭爆有不為人知的情愫，Vicky說POLO非常傷心，自己跟媽媽則是天天以淚洗面，難過表示：「怎麼可能有人在這個時候還能做這種沒良心的事？等黃大煒過世後才來爆料，惡意散播不實謠言。」

黃大煒(左)生前跟張鈞甯合作拍戲，POLO(右)也陪在一旁。(圖／摘自IG)
黃大煒(左)生前跟張鈞甯合作拍戲，POLO(右)也陪在一旁。(圖／摘自IG)

精華 FAQ

  • 報導指稱黃大煒、Vicky與POLO長期同住、常三人同行，甚至暗示Vicky與POLO有感情關係；Vicky則強烈否認，認為這些說法都是不實爆料。

  • Vicky表示這些惡意謠言不但侮辱剛過世的黃大煒，也侮辱她與POLO及雙方家人親友，並痛批爆料者選在黃大煒無法回應時散播不實內容。

  • 她強調三人是多年好友，POLO也是合作多年的音樂總監、製作人，彼此家人都互相認識，且與POLO家族是世交，並無外界所稱的不當情愫。

夏威夷

上一則

周麟被發現陳屍租屋處 曾傳他牽線認識高凌風 金友莊回應

下一則

黃大煒姊神隱 Vicky患病暴瘦 悲喊邪不勝正：弟弟出手了

延伸閱讀

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 Vicky發聲開嗆「全是假」

遭指決裂黃大煒爆內幕糾紛 Vicky發聲開嗆「全是假」
黃大煒生前決裂內幕曝光 女友開戰家人 他竟天人永隔

黃大煒生前決裂內幕曝光 女友開戰家人 他竟天人永隔
同台韓流天王Rain 吳宗憲唱好唱滿嗆「等一下」

同台韓流天王Rain 吳宗憲唱好唱滿嗆「等一下」
才被小S愛女Lily點名示愛 須弘道認分手女友「Lily很漂亮」

才被小S愛女Lily點名示愛 須弘道認分手女友「Lily很漂亮」

熱門新聞

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
田曦薇剛出道時就被公認是甜妹。(取材自微博)

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

2026-07-10 21:33
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
范怡文將舉辦個人演出。圖／川合音樂提供

遭親姊背叛欠上億 63歲女星颱風夜離家出走 靠1事翻身

2026-07-11 16:39
「功夫女足」最終票房預測上修至25億元以上。(取材自微博)

2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

2026-07-12 21:30

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票
梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」