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「功夫女足」8.13港澳上映 聯合編劇驚見香港首位女魔術師

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「功夫女足」官方宣布8月13日在香港及澳門上映。(取材自微博)
「功夫女足」官方宣布8月13日在香港及澳門上映。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：周星馳自編自導的《功夫女足》8月13日將於港澳上映。
  • 重點二：香港版先導海報由蔡思貝獨擔，並在社交平台積極造勢。
  • 重點三：香港首位女魔術師何穎璇以編劇身分參與，完成電影夢想。

周星馳(星爺)自編自導電影「功夫女足」日前於內地率先上映，4日累收7.4億元人民幣(約8.5億港元)，觀看人次2000萬。官方14日宣布電影8月13日在香港澳門上映。香港版先導海報是「孖八」蔡思貝守龍門的背影，她連日在社交平台「發功」造勢。而在內地路演的星爺四處謝票，還在成都戲院遇第一代「郭靖」白彪捧場。

香港明報報導，「功夫女足」官方宣布8月13日在香港及澳門上映，昨日發布兩款港版先導海報和預告片，其中一款海報是「孖八」蔡思貝守龍門的背影。主演張小斐、迪麗熱巴和張藝興，還有蔡思貝、張繼聰、歐陽靖、劉嘉玲、佐藤健、歐陽萬成在預告片亮相，配普通話對白。至於電影會否配廣東話，電影公司未有任何消息公布。

獨擔港版海報的蔡思貝連日在社交平台造勢，此前她貼出獨自看早場電影的片段，入場時激動到眼眶濕潤，她說「還沒看過，不知道是什麼樣子，好高興能看最早的一場。我試著回想，去年自己究竟拍了些什麼，這個祕密的計畫現在終於可以面世了。去年7月殺青，到現在心情都還沒平復，能夠拍星爺（周星馳）的電影，就像是在做夢一樣。」

報導指出，「功夫女足」上映後，雖然觀眾對於這部作品的評價呈現兩極化，但其市場熱度依然居高不下。

有網友在電影結尾的編劇名單中發現了「何穎璇」的名字，而她正是香港首位知名的女性魔術師，也是活躍於網路影音平台的創作者「MissHunny」。 

何穎璇14歲在香港魔術節比賽中獲獎，17歲時從美國知名魔術學校「ChavezSchoolofMagic」畢業，成為該校首位華人女性畢業生。其後她加入魔術師劉謙的團隊在中國各地進行巡迴表演。

何穎璇2020年起開始跨界參與電影編劇工作，而「功夫女足」正是她首部正式參與編劇的電影作品。得知新片上映，何穎璇在社群平台發文向導演周星馳與劇組表達誠摯謝意。她透露，自己早在16歲時就有當編劇的夢想，如今夢想成真，讓她感觸良多，也藉此鼓勵大眾勇敢追夢。

「功夫女足」的編劇團隊陣容相當龐大，除了周星馳與何穎璇之外，還包含10名聯合編劇。名單中除了演員林子聰、馮雪冰外，還包括曾兩度榮獲香港電影金像獎最佳編劇、且曾共同編寫經典喜劇「唐伯虎點秋香」的資深編劇陳文強。

周星馳新片《功夫女足》的編劇團隊有活躍於網路影音平台的創作者「MissHunny...
周星馳新片《功夫女足》的編劇團隊有活躍於網路影音平台的創作者「MissHunny」，何穎璇也是香港知名魔術師。（圖／何穎璇IG@misshunnyig）

周星馳執導的新片「功夫女足」氣勢如虹，一舉刷新中國影史多項紀錄。(取材自微博)
周星馳執導的新片「功夫女足」氣勢如虹，一舉刷新中國影史多項紀錄。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 官方已宣布《功夫女足》將於8月13日在香港及澳門上映，並同步釋出港版先導海報與預告片，為本地宣傳展開造勢。

  • 港版海報由蔡思貝守龍門背影獨撐全場，預告片則可見張小斐、迪麗熱巴、張藝興、劉嘉玲等人登場，台詞以普通話為主，片方暫未公布廣東話版本。

  • 何穎璇是香港首位知名女魔術師MissHunny，14歲獲魔術比賽獎項，17歲畢業於美國魔術學校，2020年起跨界寫劇本，這次是她首部正式參與編劇的電影。

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