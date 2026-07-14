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翁倩玉台灣日本演唱會啟動 小林幸子將驚喜助陣

中央社台北14日電
「翁倩玉陽光般的60周年演唱會－時間之歌」記者會14日在台北舉行，藝人翁倩玉向媒...
「翁倩玉陽光般的60周年演唱會－時間之歌」記者會14日在台北舉行，藝人翁倩玉向媒體分享再次舉辦演唱會的心情。中央社

歌手翁倩玉主演電影「陽光女子合唱團」人氣再攀，今年啟動台日演唱會計畫，並公開台北、日本場的嘉賓有白冰冰和小林幸子等，沈文程則在今天的記者會上送太陽餅祝福台中場票房長紅。

出道滿60周年的翁倩玉，即將於8月29日、30日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「陽光般的60周年演唱會－時間之歌」，今天在宣傳記者會上再驚喜宣布加碼11月28日的台中場，而記者會最大驚喜，是雙金歌王沈文程現身站台，還特地端著象徵台中的太陽餅到場，提前祝福翁倩玉台中場票房長紅，更當場開金口獻唱「魅せられて」（愛的魅惑）。

翁倩玉此台北、台中、日本的演唱會都有嘉賓助陣，台北場之一將由白冰冰站台，台中場嘉賓目前保密，日本場則邀來相識超過一甲子有「小林媽祖」之稱的演歌天后小林幸子（Sachiko Kobayashi），以及三棲天王中村雅俊（Masahiro Ｎakamura）擔任嘉賓。

談起小林幸子，翁倩玉笑說，「我15歲就認識她了，這次日本演唱會需要客串，我直接問她可不可以來，她馬上說『OK，可以啊！』，連經紀人都沒有經過，很高興，老朋友就是這樣。」

現年76歲的翁倩玉，至今仍持續投入演藝、藝術及圖文創作，除了籌備演唱會，也預告將推出插畫繪本，分享與母親之間的溫馨故事。

精華 FAQ

  • 翁倩玉為慶祝出道60周年，啟動台日演唱會計畫，8月29日、30日在台北TICC開唱，並加碼11月28日台中場，日本場也在規劃中。

  • 台北場已公布由白冰冰助陣，台中場嘉賓目前保密；日本場則邀來相識超過一甲子的小林幸子，以及三棲天王中村雅俊擔任嘉賓。

  • 記者會最大驚喜是沈文程現身站台，帶來象徵台中的太陽餅祝福票房長紅，還當場演唱《魅せられて》，為翁倩玉宣傳造勢。

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