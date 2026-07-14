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Andy、家寧分手錄音檔激烈交鋒 眾量級侵占案8/11宣判

記者蔣永佑／新北即時報導
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YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧（右）在律師陪同下離開法院...
YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧（右）在律師陪同下離開法院。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今辯論終結，男女雙方仍聚焦在上次開庭女方丟出的分手錄音檔交鋒。家寧緊咬男方當初在協議時自承「眾量級的YT、FB、IG就歸你」，Andy則反駁女方斷章取義，全案定於下月11日下午宣判。

家寧一家在最後陳述意見時，家寧母親曾淑惠、父親張國龍，對業務侵占及背信依然否認犯罪，請求法官宣告無罪，2人與胞妹張家芸僅就逃漏稅部分認罪。曾女另當庭表示，已與國稅局積極聯繫補稅事宜，甚至一度哽咽說，這些錢都是自己和先生辛苦經營公司所得，若是有意侵占，怎麼會全部都用定存？

上次開庭尾聲，家寧丟出一份兩人2024年4月2日下午分手時的錄音檔，今天辯論時，該錄音檔再度成為雙方交鋒重點。剛開庭時，家寧就趁今天全案公開審理、有媒體在場旁聽時，向合議庭聲請當庭勘驗錄音檔內容，被合議庭以譯文證據能力及同一性、真實性未經檢方或被告爭執，無勘驗或提示事證時撥放之必要為由擋下。

因此，家寧稍後再度透過律師指出，當天協議分手時，2人合意由家寧單獨取得頻道，當時Andy對女方說「重量級歸你，YT、FB、IG都歸你」，他只要拿回自己經營的「Andy老師」頻道。

家寧律師表示，2人分手後，Andy在不知道有這份錄音的情形下，多次以輿論掩蓋分手時的合意內容，迄今仍在虛偽陳述、混淆事實，蓄意隱瞞2人分手時的協議過程，因此後續家寧更改頻道後台和收益密碼，並非「無故」更改或將頻道占為己有，故主張無罪。

家寧在法庭上的反擊，讓Andy急得頻頻搓手，稍後他則表示，不知道情侶間的對話竟會被錄音，家寧在揭露錄音內容時，刻意忽略了前言後語，完整的對話還包括「怎樣分配到時候再討論」、「每個人拿回自己該拿到的」，可見自己並沒有將頻道全給女方之意。

開庭結束Andy步出法院時，其律師抨擊家寧「斷章取義」，表示當時的對話中，2人就分手後群海要怎麼樣去算，協議要張家給2到3個月的時間去算，雙方也交換想法，於是Andy就提出一個「割地賠款」的提議，表示說那是不是頻道給女方，但是錢要算清楚。

Andy律師強調，事後雙方對此並沒有達成協議，也沒有說到底要怎麼分配，最後Andy也傳訊息給女方，表示這個頻道仍是雙方共有，因此家寧今天在庭上所明顯是斷章取義，就看判決出來之後法官如何判定。

YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧母親曾淑惠庭訊後離開法院。...
YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧母親曾淑惠庭訊後離開法院。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，Andy（左）認為女方斷章取義...
YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，Andy（左）認為女方斷章取義。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧父親張國龍庭訊後離開法院。...
YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧父親張國龍庭訊後離開法院。記者蔣永佑／攝影

YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧胞妹張家芸庭訊後離開法院。...
YouTuber頻道「眾量級」侵占案今天辯論終結，家寧胞妹張家芸庭訊後離開法院。記者蔣永佑／攝影

精華 FAQ

  • 新北地方法院已完成辯論程序，法庭主要聚焦於分手錄音檔內容與頻道歸屬爭議，全案已定於下月11日下午宣判，等法官做出最終判決。

  • 家寧透過律師指出，兩人分手時曾合意由她單獨取得眾量級頻道，並稱Andy當時說過YT、FB、IG都歸她，因此後續更改後台與收益密碼並非無故占有。

  • Andy主張家寧只截取對自己有利的片段，忽略前後文與「怎樣分配再討論」等內容，強調雙方並未就頻道與收益達成最終協議，因此不能認定他已同意全數讓出。

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