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施南生辭世…林青霞淚喊「生命中的貴人」她才是大明星

記者陳穎／即時報導
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林青霞、施南生不僅是工作夥伴更是好友。圖／双喜提供
林青霞、施南生不僅是工作夥伴更是好友。圖／双喜提供

資深電影人施南生13日晚間辭世，享壽75歲。施南生一生奉獻香港電影，生前提攜無數巨星，包括林青霞、張國榮、王祖賢等人，都在她的協助下攀上演藝事業高峰。除了工作上的合作，她與眾多藝人私下也建立深厚情誼，在香港影壇素有「大姐大」之稱，備受敬重。

施南生與林青霞情同姊妹，不僅在1980年代促成林青霞赴港發展，兩人更在電影事業上相互扶持。林青霞與丈夫邢李㷧（Michael）結婚時，也是由施南生與徐克擔任證婚人，足見雙方交情深厚。2025年，施南生與徐克獲頒第43屆香港電影金像獎終身成就獎時，林青霞更擔任頒獎嘉賓，感性稱兩人都是自己生命中的貴人。

林青霞曾在著作「鏡前鏡後」中，以好友視角回憶與施南生相識的過程。她寫道，1979年底離開電影圈後，在美國待了一年半，1982年回到香港時，電影圈已出現許多新銳導演，其中徐克最受矚目。當時徐克約她在九龍北京道一間名為Palm的地下餐廳見面，餐廳門一打開，迎面而來的是一對十分特別的男女。

林青霞形容：「女的頭髮比男的短，服裝新潮；男的留著山羊鬍，充滿藝術家氣質，他們就是施南生和徐克。」她回憶，四人一邊喝酒、一邊聊天，施南生與徐克流利地用英文交談，讓她彷彿認識了一個全新的世界。

林青霞也在書中盛讚施南生：「施南生給人的感覺絕對是無敵超級女金剛，她腰桿筆直，服裝件件有型，每次見她都好像從服裝雜誌裡走出來的人。」她笑說，每次和施南生見面，都會刻意打扮一番，自認很好看，但一看到施南生就知道自己輸了。

她還分享，有一次兩人在日本一家鋼琴酒吧喝酒、聽音樂，現場不少日本人聽說有香港明星到訪，紛紛朝施南生微笑點頭，讓她忍不住笑著對施南生說：「他們認為妳才是明星呢。」

精華 FAQ

  • 因為她不僅長年投入香港電影製作與推動，也在幕後提攜許多巨星，且為人仗義、交遊廣闊，與眾多藝人建立深厚私交，因此在影壇備受敬重。

  • 兩人情同姊妹，1980年代便因電影合作建立情誼，林青霞結婚時還由施南生與徐克擔任證婚人，足見彼此不只是工作夥伴，更是親密好友。

  • 林青霞形容施南生像「無敵超級女金剛」，氣場強、穿著有型，宛如從時尚雜誌走出來的人；她甚至笑說，每次見面都覺得自己被比下去了。

林青霞 香港 王祖賢

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