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施南生病逝享壽75歲…徐克送前妻最後一程「好好道別」

記者陳穎／即時報導
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徐克(右起)、施南生2025年獲得終身成就獎，林青霞開心分享喜悅。圖／摘自微博
徐克(右起)、施南生2025年獲得終身成就獎，林青霞開心分享喜悅。圖／摘自微博

資深電影製片人及監製施南生13日病逝，享壽75歲。她創立的「電影工作室」稍早發布訃告表示，施南生自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況持續不佳，近月更因細菌感染引發多重器官衰竭，最終於2026年7月13日晚間8點51分，在香港養和醫院安詳辭世，臨終時有家人及親友隨侍在側，陪伴她走完人生最後一程。

施南生與名導徐克曾是夫妻，也是香港電影圈公認的最佳拍檔，兩人於2014年離婚，分開11年來始終維持好友關係。2025年香港金像獎更同時獲頒終身成就獎，在舞台上難得同框，好友林青霞也到場共同見證這歷史性一刻。

徐克前往醫院送前妻最後一程，離開醫院後受訪表示：「大概從2022年開始，施南生身體的免疫能力逐漸衰退。這幾年來，她一直憑著頑強的生命力與病魔對抗。直到最近，免疫能力大幅下降，引發嚴重感染，導致多個器官衰竭而住院。

「她一直堅持到生命最後一刻，在親朋好友及家人的陪伴下安詳離開，向大家告別。她和家人都一直很感激大家對她的關注、支持與祝福。她希望大家能把對她離世的悲傷與思念，化作一股力量與溫暖，接受她的告別。希望她安息，也希望她的精神永遠與我們同在，謝謝」。

精華 FAQ

  • 她自2022年起免疫系統出現問題，近月又因細菌感染引發多重器官衰竭，最終於2026年7月13日晚間，在香港養和醫院安詳辭世。

  • 施南生與徐克曾是夫妻，也是香港電影圈知名拍檔，2014年離婚後仍保持好友關係，2025年還曾同台領終身成就獎，展現深厚情誼。

  • 徐克表示她一直堅強對抗病魔，直到最後在親友陪伴下安詳離開，也感謝大家的關注、支持與祝福，盼外界將悲傷化為溫暖與力量。

香港 林青霞

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