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陳匡怡發文再開撕…分析「追求者」標註陳柏霖、張孝全等

記者陳穎／即時報導
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陳匡怡再度提及過去曾追求過她的男星。圖／摘自臉書
陳匡怡再度提及過去曾追求過她的男星。圖／摘自臉書

藝人陳匡怡在臉書發文，分享自己對過去曾追求過她的男性藝人的看法。她以A、B、C代稱不同男星，描述過往互動經驗，並認為部分人的表現與人格「比較像弟弟」、「小男孩」，貼文最後更標註陳柏霖、辰亦儒、張孝全等人，引發網友關注。

陳匡怡表示，整體而言，她認為自己遇過的部分男性藝人，在表現與人格上都比較像「弟弟」，甚至形容是「小男孩」。她進一步指出，有些人曾喜歡、追求過女生卻不敢承認，還有人「說別人像未成年」，讓她直言「是不是搞錯」。

她接著以A、B、C代稱不同對象，表示A男曾透過媒體製造的說詞替自己找台階下；B男則是在追求過程中的互動相當膽小，不敢留下訊息、缺乏擔當；至於C男，則常對她開一些她認為不適當、低級且不好笑的玩笑。

陳匡怡認為，成熟的男性應該坦然承認曾有過的情感與做過的事情，而不是選擇閃躲。她也表示，自己認為媒體應該報導的是「事實與過程」，而非片面的碎片資訊，否則容易拼湊出錯誤的內容。

她在文中也寫下多個Hashtag，包括「他們的表現跟人格就是比較像弟弟」、「閃躲跟不敢承認都是小孩子的人格表現」、「可能是覺得被拒絕了很丟臉」、「但為愛面子而說謊不敢承認本身是一種人格上的極度不成熟」等文字，並標註「陳柏霖」、「辰亦儒」、「張孝全」，另提到「友寧還好，他比較沒那麼像小男孩」。

此外，陳匡怡事後再補充發文，向某家媒體表示，她「沒有把全部追求過的男藝人、男性導演說出來」，目前公開提及的僅是一小部分，仍有部分曾追求過她的男性姓名並未公開。

精華 FAQ

  • 她主要是在回顧過去曾追求過她的男性藝人，並以較尖銳的方式形容部分人的表現與人格，認為有些人不夠成熟，甚至像「弟弟」或「小男孩」。

  • 她說A男曾透過媒體說法替自己找台階下，B男在追求過程中很膽小、不敢留下訊息，C男則常開她認為不適當、低級且不好笑的玩笑。

  • 她進一步表示，自己並沒有把所有追求過的男藝人和男性導演都公開，只透露了一小部分，因此外界更關注她標註的陳柏霖、辰亦儒、張孝全等人。

陳柏霖

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