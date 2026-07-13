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台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

記者陳慧貞／即時報導
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張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后張秀卿獲白沙屯拱天宮正式授權戲劇欽點，在三立「戲說台灣」飾演白沙屯媽祖，她坦言至今仍覺得像在作夢，面對即將開拍的新戲，內心充滿敬畏與壓力。

回想演藝生涯一路走來的艱辛，張秀卿表示，自己10歲出道，至今已47年，工地秀、歌廳秀年代一天曾趕7、8場演出，常因急著趕下一場，演出費被少算5千、1萬元也沒有回頭追討，甚至遇過主辦單位捲款跑路，血汗錢拿不回來，她也選擇默默承受，不去追究，「我都覺得算了，也許對方有他的困難，錢再賺就有了。」

張秀卿坦言，童年時期就經常跟著媽媽四處向親友借錢度日，深知生活艱難，更懂得將心比心，「我媽媽都會帶著我去跟鄰居、親戚借錢，有時候我就在旁邊跟阿姨、伯伯說，『拜託，我媽媽一定會還你們，先讓我們度過難關。』」她認為，也許正因一路心存善念，才有機會獲白沙屯媽祖的眷顧，「也許祂希望藉由我的歌聲撫慰人心。」

不過，確定接演後，張秀卿依然壓力爆棚，透露曾夢見自己駕駛大卡車，一開始因車體龐大而緊張害怕，擔心無法駕馭，但開了一段路後，路況逐漸平穩，內心也跟著安定下來，「我知道，原來媽祖娘娘一直在我身邊，就完全不怕了。」

張秀卿坦言，自己最大壓力是記性不好，「我真的很怕演戲，歌詞我永遠不會忘，因為我是用旋律記，但台詞就不一樣。」她還分享多年前首次拍戲時，被賀一航硬拉去演戲，還要求自己講台詞，結果一場聊天戲竟從「禮拜一做什麼、禮拜二做什麼」一路講到禮拜四，讓導演當場喊卡，成了難忘趣事。

張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 她獲白沙屯拱天宮正式授權，將在三立《戲說台灣》中飾演白沙屯媽祖。張秀卿坦言既像作夢，也感受到很大的敬畏與壓力。

  • 張秀卿說自己從10歲出道，47年來常在工地秀、歌廳秀趕7、8場演出，曾被少算5千到1萬元，也遇過主辦單位捲款跑路，血汗錢拿不回來。

  • 她從小跟著媽媽四處向親友借錢，深知生活艱難，所以更能將心比心。她認為錢再賺就有了，也相信自己一路心存善念，才有機會受到媽祖眷顧。

白沙屯媽祖

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