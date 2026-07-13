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85歲宮﨑駿近況曝光…兒子親曝：他會畫到生命最後一刻

記者陳穎／即時報導
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「魔女之谷的夜晚」故事背景設定在園區的「魔女之谷」。圖／© Studio Ghi...
「魔女之谷的夜晚」故事背景設定在園區的「魔女之谷」。圖／© Studio Ghibli提供

吉卜力公園今年暑假推出兩大全新企劃，包括園區首部原創短篇動畫「魔女之谷的夜晚」，以及動畫大師宮﨑駿耗時3年打造的全新展覽「全景盒展」。日前導演宮崎吾朗與動畫師山下明彥共同出席記者會，不僅公布人氣男團 SixTONES 成員傑西將首度為吉卜力作品配音，也罕見透露父親宮﨑駿的近況，表示現年85歲的他依舊創作不輟，「他現在還一直在畫新的作品。」

談到85歲父親的創作狀態，宮崎吾朗笑說，宮﨑駿在吉卜力公園建設初期幾乎沒有參與，因此一直希望能留下屬於自己的作品。完成「蒼鷺與少年」後，他便主動提出要為吉卜力公園打造展覽，如今更花了約3年時間完成「全景盒展」。宮崎吾朗打趣表示，父親至今仍不停作畫，「畫作已經多到從箱子裡滿出來，簡直像一個沒有框架的巨大全景盒。我想，他大概會一直畫到生命最後一刻吧。」言語間流露對父親創作熱情的敬佩。

「全景盒展」共展出31件立體機關作品，靈感來自宮﨑駿童年熱愛的紙藝創作，透過多層畫面堆疊，打造出充滿縱深感的立體世界。展覽內容涵蓋「風之谷」、「龍貓」、「蒼鷺與少年」等多部經典作品，也收錄珍貴短篇創作。宮崎吾朗表示，父親能將時間與空間濃縮在一個小盒子裡，正是孕育無數經典動畫的創作力量。

展覽空間則以「蒼鷺與少年」中的「時間迴廊」為靈感打造，觀眾可透過牆上的小窗口窺探盒中世界，看見隨風擺動的草木、悠游的魚群等立體景象，彷彿走進動畫場景。窗口高度更特別依照兒童及輪椅使用者設計，希望每位觀眾都能輕鬆欣賞。宮崎吾朗也期待，小朋友能透過這次展覽接觸吉卜力早期作品，進一步產生興趣，重新認識這些經典動畫。

另一項新企劃則是吉卜力公園首部原創短篇動畫「魔女之谷的夜晚」。宮崎吾朗表示，既然是吉卜力公園，最棒的遊樂設施理應就是吉卜力工作室製作的動畫，因此催生了這部作品。故事以園區「魔女之谷」為背景，描述在園區工作的新人，遭遇各種不可思議事件，直到閉園後，前輩一句「因為我是魔女啊」，正式揭開奇幻夜晚的序幕。

配音陣容方面，男主角「新人君」由 SixTONES 成員傑西擔綱，這也是他首次參與吉卜力作品配音；創作歌手 AiNA THE END 則飾演前輩「菊江小姐」。宮崎吾朗透露，兩人都是由吉卜力新任社長推薦，實際合作後更讓他十分驚喜，尤其傑西擁有優異的即興表現與喜劇節奏，完全超出預期；共同執導的山下明彥也大讚，傑西成功詮釋角色的幽默感，AiNA THE END則展現有別於歌手身分的表演魅力，直言兩人都是「滿分選角」。

吉卜力公園兩大新企劃於今年暑假在「吉卜力大倉庫」熱鬧啟動。圖／© Studio ...
吉卜力公園兩大新企劃於今年暑假在「吉卜力大倉庫」熱鬧啟動。圖／© Studio Ghibli提供

精華 FAQ

  • 他表示父親現在還一直在畫新的作品，畫作多到從箱子裡滿出來，幾乎沒有停筆。宮崎吾朗甚至笑稱，父親大概會一直畫到生命最後一刻。

  • 全景盒展共展出31件立體機關作品，以宮﨑駿童年紙藝為靈感，運用多層畫面營造縱深感，內容涵蓋《風之谷》、《龍貓》、《蒼鷺與少年》等經典與珍貴短篇創作。

  • 原創短篇動畫《魔女之谷的夜晚》以園區為背景，描述新人遭遇奇幻事件；男主角由SixTONES成員傑西配音，AiNA THE END則飾演前輩，兩人都被評為滿分選角。

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