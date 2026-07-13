孟子義拍戲突染病驚見「半張臉」入鏡…腫20天硬撐網狂讚

李昀銳(左)、孟子義主演「尚公主」。圖／Disney+提供

人氣女星孟子義與新生代男神何宜謙（何與）主演，古裝復仇大戲「百花殺」已於Disney +上線熱播，劇中，孟子義飾演的冷情昭寧郡主背負家族滅門慘案，為了執掌自身命運主動踏入朝堂的風暴中心，清醒果斷的「大女主爽感」收穫滿滿好評，不過，近日播出的集數中，她卻被發現幾乎以半張臉入鏡，瞬間引發網友熱議。

孟子義此次挑戰從影以來最霸氣的角色，劇中她以「調香」作為武器，不僅能透過香氣辨別謊言、破解陰謀，甚至運用「凝香成毒」逐一擊破政敵，扭轉朝廷劣勢。但近日播出第10集中，觀眾發現她有大量鏡頭僅露出側臉時，一開始以為是「特殊拍攝手法」，一度納悶「為啥不給孟姐全臉鏡頭」，沒想到這些鏡頭意外成了「側臉封神」名場面。

其實，孟子義早在直播時就曾分享這段經歷，在拍攝「百花殺」期間，她因長期熬夜、在濕熱天氣環境中拍古裝戲，導致右眼爆發嚴重麥粒腫（俗稱針眼），眼皮紅腫20多天而無法上妝，為了不耽誤拍攝進度，她與劇組、導演討論應急方案，當時化妝師只能幫她化一半臉蛋的妝容，生病的一半則素顏狀態，全程也以側拍機位、屏風、衣袖遮掩患部，多場對手戲都靠側臉完成。

該劇男主角何與也在直播中提到，孟子義化半張臉上工時，有場兩人對視良久的戲，還惹得他頻頻笑場，形容像和兩個人對戲一樣，「挺可愛的，兩邊各聊各的，我跟兩個姐玩。」而不少網友得知孟子義半張臉原委後，反而更稱讚她「半張臉更顯舒展大氣，五官精緻協調，美感渾然天成」、「側臉輪廓在鏡頭裡乾淨俐落，撐住整場戲的視覺重心」，覺得孟子義不管化不化妝都美得有特色。

孟子義曾在直播中提到自己生氣原因。圖／摘自微博

孟子義主演「百花殺」，近期播出大量鏡頭中僅露半張臉。圖／摘自微博

孟子義在「百花殺」中飾演從西北歸來的冷情昭寧郡主沈汐和。圖／Disney+提供

孟子義主演「百花殺」，近期播出大量鏡頭中僅露半張臉。圖／摘自微博