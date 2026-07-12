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電影 「功夫女足」連破7紀錄 豆瓣卻才6.6分 周星馳說話了

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2天狂攬5億… 「功夫女足」連破7紀錄「豆瓣卻才6.6分」 星爺說話了

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「功夫女足」最終票房預測上修至25億元以上。(取材自微博)
「功夫女足」最終票房預測上修至25億元以上。(取材自微博)

周星馳暌違7年執導的新片「功夫女足」自11日上映後氣勢如虹，不僅以驚人票房橫掃暑期檔，更刷新中國影史多項紀錄。電影上映僅1天14小時50分鐘，票房便突破5億元（人民幣，下同），成為今年暑期最受矚目的電影之一。不過，在締造票房佳績的同時，電影豆瓣開分僅6.6分，口碑呈現兩極，也讓外界熱議不斷。

據燈塔專業版數據，「功夫女足」首日票房達2.87億元，打破中國影史暑期檔首映日場次、近三年暑期檔預售票房等7項紀錄。首日排映場次超過23萬場，觀影人次突破579萬，排片占比一度高達76.8%，成功帶動暑期檔票房回溫。貓眼專業版也將電影最終票房預測上修至25億元以上。

然而，電影評價卻與票房形成鮮明對比。上映兩天後，「功夫女足」豆瓣開出6.6分，已有逾11萬人參與評分，其中3、4星占58.5%，17%給予五星好評，也有8.6%打出一星；相較之下，購票平台貓眼則給出9.4分高分。支持者認為電影保留熟悉的「星爺味」，笑點密集又充滿情懷；批評者則認為劇情略顯老套、部分笑料與文戲稍嫌尷尬，使電影呈現明顯兩極評價。

面對外界討論，周星馳日前在天津路演時向觀眾致謝，坦言看到大家支持電影，「覺得有點慚愧，有時常常覺得自己做得不夠好，很怕辜負大家的支持」，並表示希望透過片中娥眉女足隊永不放棄的精神，傳達「中國功夫世界第一」的信念。

此外，歌手孫燕姿近日也曬出與周星馳的合照，為「功夫女足」加油。兩人先前才因周星馳用無厘頭方式「搶票」支持孫燕姿巡演掀起話題，影迷也回憶起他當年拍攝「功夫」時曾邀請孫燕姿飾演「啞女」，卻因她暫別歌壇未能合作，如今多年後再度同框，也讓不少粉絲直呼是「夢幻連動」。

周星馳執導的新片「功夫女足」氣勢如虹，一舉刷新中國影史多項紀錄。(取材自微博)
周星馳執導的新片「功夫女足」氣勢如虹，一舉刷新中國影史多項紀錄。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 電影上映僅1天14小時50分鐘就突破5億元，首日票房達2.87億元，迅速成為暑期檔焦點，也帶動整體市場熱度回升，顯示票房動能非常強勁。

  • 根據燈塔專業版數據，它首日打破中國影史暑期檔首映日場次、近3年暑期檔預售票房等7項紀錄，首日排映超過23萬場，觀影人次也突破579萬。

  • 電影豆瓣開分僅6.6分，逾11萬人參與評分，支持者喜歡熟悉的星爺式笑點與情懷，批評者則覺得劇情老套、部分文戲尷尬，因此評價明顯分歧。

周星馳

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