台北電影獎／評審內幕揭曉 劉冠廷1票之差擊敗柯煒林

台北電影節總監李亞梅（左）與評審團主席黃建業分享評審內幕。記者王聰賢／攝影

2026台北電影獎頒獎典禮12日於中山堂登場，「大濛」奪下5獎成大贏家！影后由「恨女的逆襲」林怡婷奪下，影帝部分則由劉冠廷憑賀歲片「雙囍」奪獎。而百萬首獎則頒給紀錄片「獨奏者之舞」。

台北電影節總監李亞梅與評審團主席黃建業分享評審內幕，此次討論最久的是「最佳導演」花了32分鐘；討論次久是「最佳女主角」的30分鐘；接下來是「最佳男主角」花費25分鐘。

最快出爐的獎項為「最佳劇情長片」與「最佳新演員」，在第一輪投票即以13票全數通過，僅花4分鐘就討論完畢。另外，本屆有不少最後7比6一票險勝的獎項，包含男主角、男配角、短片、剪輯、造型等獎項。

影帝部分最後PK的是「雙囍」劉冠廷與「大濛」的最後的柯煒林，最終由劉冠廷以7比6一票險勝。評審對於劉冠廷的表現給予高度肯定，認為他成功呈現角色在痛苦階段的糾結，情緒從頭到尾完全貫穿。特別是片尾解放唱歌那一幕，真情流露深深打動評審，讓人期待看到劉冠廷不同的樣子。

同時評審認為劉冠廷是一位風格性的演員，能把角色演繹出屬於自己的味道，這點相當厲害。演員類評審覺得他那部戲真的演得很滿，又要唱歌、又要流淚，情緒完全進入角色才可能這樣演出。

至於1票之差落敗的柯煒林，則是全程保持高能量，把角色詮釋得很有生命力，會讓人想一直看著他，整體表演順暢、感人且純粹，讓人感到很舒服。另外，柯煒林的演出成功推動觀眾對角色的信任，在整部片中，若沒有他對角色的說服力，故事將很難推進。

影后部分在假投票時沒有人過半數，第一輪投票時也未過半，但重新討論後，最終由林怡婷獲得7票勝出。最後進入決選討論的除了林怡婷外，還有「雙囍」的余香凝以及「大濛」的方郁婷。

評審認為林怡婷整體風格很清晰，能讓人感受到她對母親的關心與在乎，且表演收放自如，各方面表現得恰如其分。與父親的對戲令人印象深刻，既有面對爸爸時的小女生姿態，也有在戰場上兇狠的一面，極具說服力。評審一致認為她的表演頂尖，不只是在「演出」，而是「她就是這個角色」。

而余香凝在「雙喜」中展現出一股堅定不移的力量，角色從初期到中後段想盡辦法撐住自己。最後一場生氣的情節拿到評審高分，認為她的詮釋靈活細緻、情感真誠、流暢自然不做作，敏銳而準確，整體演出容易牽動觀眾情緒。

至於方郁婷在「大濛」中對於不熟悉的語言中能夠穩定掌控角色，處理得宜表現穩定。全片最驚艷的地方在於結尾倒數落淚的一幕，被評審認為是「超齡演出」，在片中一場探監戲中，與9m88對戲笑中帶淚的演出令人印象深刻。

最佳男配角部分，「雙囍」的田啟文與「深度安靜」的金士傑在第一輪投票時出現6比6同票，進入第二輪並加入朱軒洋討論後，田啟文7比6一票險勝金士傑。評審認為田啟文完全展現出對女主角全心全意支持的愛，以及對男主角不信任的眼神表演非常到位。肯定其作為配角的支撐力，表現非常好，表演對戲劇表現與劇情推動都有實質幫助。節奏掌控極佳，呈現出世代差距的思考，整體表演讓人很舒服。

金士傑則是完全不一樣的風格，評審普遍讚賞其表演，精準到讓人「立刻想學習」，同時將一個令人反感的角色處理得相當精湛。評審認為田啟文的表演是舒服、舒適的日常感，而金士傑所呈現的是在恐怖日常的收放之間，突如其來的不適感。兩者是一個很好的對照，都相當精彩。

最佳女配角部分最後集中在3位演員做討論，分別是「人生海海」的陳雪甄、「女孩」的林品彤，以及「陽光女子合唱團」的孫淑媚。

評審對於陳雪甄在片中的挑戰難度很高，需要詮釋馬來西亞華人的身分。她從形態、狀態到生活情境都相當寫實，尤其口條非常有說服力，評審特別欣賞她在此部分的努力。另外，她的情緒表達、眼淚與事情的複雜層次，讓人感受到表演非常豐富且細膩。

林品彤則是有評審很喜歡她的表演，覺得她把年輕女孩該有的樣貌詮釋得相當到位，在片中是不可或缺的重要角色。如果沒有她的存在，整部影片會顯得非常絕望；在孫淑媚方面，評審認為相較之下，她在片中的表演相當鬆弛和自然。肯定她願意放下台語歌后或既有的身段改變造型，有評審表示一開始甚至完全沒有認出她來。

此次舒淇以自編自導的電影「女孩」獲9項入圍，最後僅拿下「最佳攝影獎」，而在導演獎的爭奪上，評審認為「女孩」這部電影非常女性化，且吸引人、真實、生動。評審團主席黃建業認為，「女孩」是只有女性才寫得出來的故事，而且電影「越看越好看」，第二遍看的時候比第一遍看更好看。但最後該組討論落在「深度安靜」的沈可尚與「雙囍」的許承傑上，最後由許承傑勝出。

而在舒淇入圍的另一項個人獎「最佳編劇」上，主要集中在「大濛」、「雙囍」與「左撇子女孩」的討論。評審肯定「大濛」在歷史格局與視野上，都非常有自己獨到的看法。在類型上，它將故事變成了一個台北時代的「漫遊」，成功將這樣的一個歷史故事，轉型成為一種類似公路電影的作品。劇本甚至帶有更多的奇想、舊時代的各種幻影，以及很純樸的人性感動力。

最後「陽光女子合唱團」的最佳電影歌曲獎「幸福在歌唱」最後敗給「大濛的暗暝」。評審認為「幸福在歌唱」非常完整成熟也有渲染力，但「大濛的暗暝」在最後面出現時，與電影劇情完美結合，留下了非常好、非常有韻味的尾韻。評審也特別提到，評選電影歌曲時，不單純只從音樂本身考量，更需要看它與電影主題、劇情推動以及人物關係的結合程度。