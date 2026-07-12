台演藝圈首位同婚男星結婚1周年 陪夫吃小吃吐婚姻真實

高允漢（左）與老公慶祝結婚1周年。圖／截自高允漢臉書

台灣8點檔男星高允漢曾演過「戲說台灣」、「天道」、「願望」等劇，去年7月他與交往20年的經紀人男友登記結婚，成為台灣演藝圈首位公開承認同性婚姻的男星。日前，結婚滿一周年，高允漢也透過社群發文分享結婚心得，感性寫下：「原來，婚姻不是把每一天都過得轟轟烈烈，而是在平淡的日子裡，依然願意牽著彼此的手，走向下一個明天。」

高允漢經常透過社群分享生活點滴、吐露心聲，日前他曬出和老公甜蜜同框照，提及有人在結婚一周年時會盛大慶祝，藉此留下難忘回憶，但夫夫2人在當天沒有特別精心安排，也沒有昂貴禮物，而是選擇一如往常地過生活。

畫面中，高允漢和老公選在一家小吃店用餐，兩碗羹湯和幾盤滷味小菜等簡單的菜餚，還有一起去打球，度過結婚一周年。他說，「曾經以為幸福藏在那些特別的日子裡，後來才發現，它其實存在於每天的一句『辛苦了』（彼此鼓勵的話）、一頓平凡的晚餐、或是一個陪伴打球的身影。」

貼文曝光後，引發不少網友祝福，紛紛留言：「異性婚姻也不見得能長久，不管怎樣，做自己，讓自己生活幸福快樂就美好了」、「一餐簡單的飯菜，也是最開心的幸福」、「開心最重要，怎麼過，看自己」、「簡單就是幸福，幸福就很簡單」。

高允漢與老公相伴20年，去年修成正果。圖／截自高允漢臉書