票房黑馬 「華盛頓崛起」美國首周熱賣2665萬美元

「華盛頓崛起」由新生代演員威廉富蘭克林米勒飾演青年華盛頓。(圖／車庫娛樂提供)

由導演強爾文（Jon Erwin）執導的史詩電影「華盛頓崛起」（Young Washington），在7月3日美國國慶檔期上映。面對好萊塢 動畫「玩具總動員5」、「小小兵&大怪獸」與超級英雄電影的夾擊，「華盛頓崛起」以黑馬之姿突圍，在全美僅2700家影院上映的有限排片規模下，在美國國慶日當天，單日創下767萬美元票房。

「華盛頓崛起」一舉擊敗迪士尼 的動畫大作「玩具總動員5」，登上全美票房亞軍，首周末三天斬獲高達 1,937 萬美元的票房佳績，擊敗「超少女」空降北美票房前三名；上映首周，全美累計票房已突破 2,665 萬美元，票房表現震撼好萊塢。

這部史詩電影由新生代演員威廉富蘭克林米勒飾演青年華盛頓，並邀來奧斯卡影帝班金斯利、安迪瑟克斯等共同演出。「華盛頓崛起」將鏡頭對準美國第一任總統喬治·華盛頓 20 多歲時的青年時期。

在成為美國國父之前，他只是一名為了求生而戰的士兵。一次失誤，讓年輕的喬治·華盛頓被推向全球衝突的暴風中心。隨著盟友關係破裂、邊境戰火引爆，他不僅必須面對敵人，更要面對即將轉變的自己。這是一段從未被述說過的，關於華盛頓崛起的故事。電影「華盛頓崛起」全台戲院近期上映。

「華盛頓崛起」以黑馬之姿突圍，在全美僅2700家影院上映的有限排片規模下，在美國國慶日當天，單日創下767萬美元票房。(圖／車庫娛樂提供)