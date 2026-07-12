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漫威經典反派「高夫人」 香港資深女星驚傳過世 享壽82歲

記者廖福生／即時報導
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何煒晴（Wai Ching Ho）曾在漫威影集飾演經典反派「高夫人」。圖／摘自X
何煒晴（Wai Ching Ho）曾在漫威影集飾演經典反派「高夫人」。圖／摘自X

曾在漫威影集飾演經典反派「高夫人」（Madame Gao）的香港資深演員何煒晴（Wai Ching Ho）傳出離世消息，享壽82歲。

曾與她合作演出漫威影集的加拿大日裔演員彼得新田（Peter Shinkoda），12日透過社群平台證實噩耗，並在Instagram分享兩人過去合作時的合照，寫下：「我永遠不會忘記妳。無論是在戲裡還是戲外，跟妳在一起的每一分鐘我都獲益良多。我們一定會再相見的，我的朋友，妳曾是如此美麗。」不過彼得新田並未透露何煒晴的死因。

1943年出生的何煒晴早年來自香港，後來到美國發展演藝事業，最廣為人知的角色，就是在Netflix漫威影集「夜魔俠」、「鐵拳俠」及「捍衛者聯盟」中飾演神秘組織「手合會」的重要領袖「高夫人」。她在劇中以沉穩內斂的演出，成功塑造出深具威脅性的反派形象，也成為漫威街頭英雄系列中最具代表性的角色之一。

除了漫威作品外，何煒晴近年也持續參與影視演出，包括客串美劇「菜鳥新移民」，以及替皮克斯動畫電影「青春養成記」中的外婆角色配音，展現橫跨戲劇與配音的演藝實力。

巧合的是，漫威日前才傳出反派組織「手合會」將於電影「蜘蛛人：重生日」再度登場，如今何煒晴卻傳出離世消息，也讓不少影迷感嘆，這位曾賦予「高夫人」鮮明生命力的演員，已無法親眼見證角色所屬勢力重返漫威作品。

精華 FAQ

  • 她最廣為人知的是在Netflix漫威影集《夜魔俠》、《鐵拳俠》與《捍衛者聯盟》中飾演「高夫人」，以沉穩內斂的演出塑造出強烈反派形象。

  • 曾與她合作漫威影集的加拿大日裔演員彼得新田，12日透過社群平台證實噩耗，並在Instagram分享兩人合照，表達深切不捨與懷念。

  • 除了漫威作品外，她近年仍持續演出，曾客串美劇《菜鳥新移民》，也替皮克斯動畫電影《青春養成記》中的外婆角色配音，展現多元表演實力。

漫威 香港 日裔

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