台北電影獎／完整得獎名單揭曉 「大濛」狂掃5獎大贏家

劉冠廷(左)、林怡婷是本屆台北電影獎影帝、影后。記者王聰賢／攝影

第28屆台北電影獎今晚揭曉，「大濛」一舉拿下最佳編劇、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲及最佳劇情長片5項大獎，成為本屆最大贏家。

最佳男主角、最佳女主角分別由「雙囍」劉冠廷與「恨女的逆襲」林怡婷奪得；「雙囍」導演許承傑則擊敗舒淇 、陳玉勳等強敵，抱回最佳導演獎。

最佳男配角由香港 資深演員田啟文以「雙囍」獲得，也是他出道47年來首度拿下演員獎；最佳女配角則由「人生海海」陳雪甄奪得。最佳新演員則由「左撇子女孩」馬士媛獲獎。

第28屆台北電影獎完整得獎名單 百萬首獎／「獨奏者之舞」 最佳劇情長片／「大濛」 最佳男主角／「雙囍」劉冠廷 最佳女主角／「恨女的逆襲」林怡婷 最佳導演／「雙囍」許承傑 最佳女配角／「人生海海」陳雪甄 最佳男配角／「雙囍」田啟文 最佳新演員／「左撇子女孩」馬士媛 最佳攝影／「女孩」余靜萍 最佳編劇／「大濛」陳玉勳 最佳美術設計／「大濛」王誌成、尤麗雯 最佳造型設計／「大濛」許力文 最佳動畫／「螳螂」 最佳短片／「Somewhere in time, 河與石頭」 最佳視覺效果／「功夫」嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑 最佳剪輯／「左撇子女孩」西恩貝克 最佳紀錄片／「獨奏者之舞」 最佳聲音設計／「深度安靜」杜篤之、尚卡羅路瑅亞諾 最佳原創電影音樂／「死亡賭局」唐愷馡、孔書亞、周家光、林泓伸 最佳原創電影歌曲／「大濛的暗眠」詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88 傑出技術／「功夫」李錫堅 卓越貢獻獎／台灣電影文化協會

劉冠廷(左)、林怡婷是本屆台北電影獎影帝、影后。記者王聰賢／攝影