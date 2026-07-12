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台北電影獎／完整得獎名單揭曉 「大濛」狂掃5獎大贏家

記者陳穎／即時報導
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劉冠廷(左)、林怡婷是本屆台北電影獎影帝、影后。記者王聰賢／攝影
劉冠廷(左)、林怡婷是本屆台北電影獎影帝、影后。記者王聰賢／攝影

第28屆台北電影獎今晚揭曉，「大濛」一舉拿下最佳編劇、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲及最佳劇情長片5項大獎，成為本屆最大贏家。

最佳男主角、最佳女主角分別由「雙囍」劉冠廷與「恨女的逆襲」林怡婷奪得；「雙囍」導演許承傑則擊敗舒淇、陳玉勳等強敵，抱回最佳導演獎。

最佳男配角由香港資深演員田啟文以「雙囍」獲得，也是他出道47年來首度拿下演員獎；最佳女配角則由「人生海海」陳雪甄奪得。最佳新演員則由「左撇子女孩」馬士媛獲獎。

第28屆台北電影獎完整得獎名單

百萬首獎／「獨奏者之舞」

最佳劇情長片／「大濛」

最佳男主角／「雙囍」劉冠廷

最佳女主角／「恨女的逆襲」林怡婷

最佳導演／「雙囍」許承傑

最佳女配角／「人生海海」陳雪甄

最佳男配角／「雙囍」田啟文

最佳新演員／「左撇子女孩」馬士媛

最佳攝影／「女孩」余靜萍

最佳編劇／「大濛」陳玉勳

最佳美術設計／「大濛」王誌成、尤麗雯

最佳造型設計／「大濛」許力文

最佳動畫／「螳螂」

最佳短片／「Somewhere in time, 河與石頭」

最佳視覺效果／「功夫」嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑

最佳剪輯／「左撇子女孩」西恩貝克

最佳紀錄片／「獨奏者之舞」

最佳聲音設計／「深度安靜」杜篤之、尚卡羅路瑅亞諾

最佳原創電影音樂／「死亡賭局」唐愷馡、孔書亞、周家光、林泓伸

最佳原創電影歌曲／「大濛的暗眠」詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88

傑出技術／「功夫」李錫堅

卓越貢獻獎／台灣電影文化協會

劉冠廷(左)、林怡婷是本屆台北電影獎影帝、影后。記者王聰賢／攝影
劉冠廷(左)、林怡婷是本屆台北電影獎影帝、影后。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 最大贏家是「大濛」，它一共拿下最佳編劇、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲與最佳劇情長片，共5項大獎。

  • 最佳男主角由「雙囍」劉冠廷獲得，最佳女主角由「恨女的逆襲」林怡婷奪得，最佳導演則由「雙囍」導演許承傑拿下，表現亮眼。

  • 最佳男配角由「雙囍」田啟文獲得，這是他出道47年來首度拿獎；最佳新演員是「左撇子女孩」馬士媛，百萬首獎則由「獨奏者之舞」拿下。

香港 舒淇

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