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台北電影獎／劉冠廷「雙囍」勇奪影帝 淚崩call out老婆

記者陳穎／即時報導
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劉冠廷勇奪最佳男主角，第一時間打給老婆孫可芳。記者王聰賢／攝影
劉冠廷勇奪最佳男主角，第一時間打給老婆孫可芳。記者王聰賢／攝影

台北電影獎今晚揭曉，劉冠廷憑藉「雙囍」拿下最佳男主角，也是他演藝生涯首座影帝獎座。他上台時一度緊張到說不出話，更忍不住淚崩表示：「謝謝評審、謝謝跟我一起入圍的男主角們，我要謝謝劇組帶給我美好的過程，更要謝謝所有幕後工作人員。演員就像壽司師傅，把大家準備好的食材組合起來。」

他感性表示：「我從不覺得自己有才華，感謝大家看見我，也謝謝大家包容任性的我。最後我要謝謝家人，謝謝爸媽年復一年努力工作，我不敢怠惰，希望今天你們會開心；也謝謝我老婆的家人，還要謝謝我老婆孫可芳，妳在19歲就看見我了，不知道妳有什麼勇氣把自己交給我，我還是像18年前那個屁孩，謝謝妳的包容。

「更感謝兒子小太陽來到我們家，希望大家可以給孩子一個更好的環境，請把電梯讓給推車吧。」

劉冠廷在後台也大展歌喉，高唱電影「雙囍」中的歌曲「玫瑰人生」。片中他一邊哭一邊唱，甚至唱到走音，但在後台演唱時則完美飆出高音，全場報以熱烈掌聲。台北電影獎獎座上有一隻蝴蝶，他也分享：「之前去礁溪旅遊時，曾救過一隻蝴蝶，剛拿到獎的時候突然想到這件事。」更在現場call out給老婆孫可芳(小豆)，第一時間分享喜悅。

此外，他透露日前終於帶著媽媽和大妹出國旅行，這也是她們人生第一次出國，讓他非常有成就感。他也期盼爸媽能好好照顧自己的身體，直言：「健康最重要。」

劉冠廷以「雙囍」奪下最佳男主角。記者王聰賢／攝影
劉冠廷以「雙囍」奪下最佳男主角。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 劉冠廷這次是以電影《雙囍》奪下台北電影獎最佳男主角，這也是他演藝生涯的首座影帝獎座，對他來說具有相當重要的里程碑意義。

  • 劉冠廷上台後感性致謝評審、入圍對手、劇組與幕後工作人員，也特別感謝父母、岳家與老婆孫可芳，提到自己從不覺得有才華，並感謝大家一路包容。

  • 他在後台高唱《玫瑰人生》，也提到曾救過蝴蝶而想起獎座上的蝴蝶，並分享帶媽媽和大妹第一次出國旅行的成就感，還呼籲大家重視健康與友善環境。

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