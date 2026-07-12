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宣稱受颱風影響 遭輿論砲轟的歌手韓紅取消演唱會

記者賴錦宏/即時報導
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韓紅原訂7月18日在武漢的演唱會，宣布取消。圖為韓紅去年演唱會海報。(取自新浪微...
韓紅原訂7月18日在武漢的演唱會，宣布取消。圖為韓紅去年演唱會海報。(取自新浪微博)

深陷輿論風波的中國知名歌手韓紅12日宣布在湖北武漢的演唱會，因為颱風原因取消。中國網友評論，輿論塌房了，風評這麼差。

韓紅工作室官方微博12日發文通知稱，據武漢市相關職能部門要求，經審慎評估，為切實保障所有觀眾、演職人員及現場工作人員的人身安全，原定於18日舉行的韓紅「我想成為你2.0」 巡演武漢站，因舞台無法按計畫完成搭建，遺憾取消。

不過，相關發文下有大批中國網民評論道：「颱風對武漢完全沒影響」、「塌房了、風評差，正好颱風是理由」，以及「都明白為啥取消」、「懂得都懂」等。

圍繞韓紅的爭議緣於6月17日，她出席導演馮小剛電影《抓特務》的北京首映會，發聲懇請北京市的「兄弟姐妹，爺們娘們」，「您走個面兒！把第一波票房先帶起來」，不料引發輿論反彈，被批演藝圈拍爛片卻要民眾埋單，是「道德綁架」。

這股輿情迅速延燒到韓紅的公益事業，有部分自稱追隨韓紅多年的老粉表示，停止對韓紅愛心慈善基金會的月捐。

壓力下，韓紅6月30日發微博道歉，稱自己的言論「過於輕率隨意，思慮不周、措辭失當，產生了負面觀感」，並表示會珍惜公眾的善意和信任，「常懷謙卑自省之心，謹言慎行、踏實做事」。

據了解，韓紅7月18日在武漢的演唱會票已賣光，是實打實售罄。由於舞台搭建、燈光音響、保全團隊等相關合約都簽完了，所有預付的款項都發出去了，幾百號人的團隊忙活了好幾個月，準備工作已經到了八成進度。一旦宣布取消，將面臨天價損失和賠償。

巴威颱風於周日中午經過安徽省，並未經過湖北境內，武漢也未曾受災。

精華 FAQ

  • 韓紅工作室表示，因武漢市相關部門要求，且舞台無法按計畫完成搭建，基於保障觀眾、演職人員與工作人員安全，決定取消18日的武漢站演出。

  • 因內文指出巴威颱風並未經過湖北、武漢也未受災，網友認為以颱風作為理由不合理，並聯想到韓紅先前的爭議，質疑此舉是輿論壓力下的結果。

  • 爭議起於6月17日她在馮小剛電影《抓特務》首映會上，呼籲民眾支持票房，言論被批評為對觀眾施加道德壓力，之後連帶影響其公益形象。

微博 武漢

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