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台北電影獎／「少林足球」田啟文從影47年首奪獎

記者陳穎／即時報導
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田啟文以「雙囍」拿下台北電影獎最佳男配角。(記者王聰賢／攝影)
田啟文以「雙囍」拿下台北電影獎最佳男配角。(記者王聰賢／攝影)

第28屆台北電影獎今（12日）揭曉，香港資深演員田啟文憑藉電影「雙囍」，擊敗朱軒洋、曾敬驊、庹宗華等勁敵，勇奪最佳男配角，也是他47年演藝生涯拿下的第一座演員獎。從「少林足球」中飾演「三師兄」深植人心，到如今終於站上領獎台，他在台上、台下都難掩激動心情，感性謝謝家人，更笑說：「我命都可以給老婆。」

最佳男配角由黃鐙輝、蔡淑臻擔任頒獎人。揭曉前，黃鐙輝先開玩笑表示：「我不能公布得獎人，因為我有答應庹宗華，不論是不是他都要喊他的名字。」炒熱現場氣氛後，將宣布得獎人的重任交給蔡淑臻。

田啟文上台領獎時表示，自己曾無數次想像這一刻，「這個情景我想過很多次，但我很久以前就放下了。」他感性說，從影47年，第一個想感謝的是一路支持自己的老婆和家人，還幽默表示：「想要命長久，一定要謝謝老婆。」

他也特別向人生貴人楊貴媚致謝，「沒有她，我今天不會站在這裡。」感謝對方一路提攜，讓自己有機會站上台灣電影舞台，並獲得這份珍貴肯定。

談到一路走來的心路歷程，田啟文也感謝劇組、家人及父母。他透露，父母當年一直反對他進入演藝圈，甚至常對他說：「不看看自己的長相。」但他始終沒有放棄，笑著說：「謝謝叛逆的自己，堅持走到現在，我會繼續努力。」

到了後台受訪，田啟文仍難掩興奮，笑說自己現在「心跳超過200」。他透露，這趟是和老婆一起來台灣，老婆前一晚還特地請他吃飯，安慰他如果落選也不要太失望。他坦言，過去47年演過無數作品，卻從未入圍過任何演員獎，「沒想到這一次美夢成真。」

田啟文更分享，自己原本已答應老婆，準備放下工作一起去環遊世界，如今意外得獎，笑說計畫恐怕得重新考慮，「得獎後要重新思考一下。」

除了抱回獎座，也將獲得獎金，談到獎金如何運用，田啟文毫不猶豫笑答：「老婆如果要就給她，我命都可以給她，沒有什麼不行。」

田啟文從影47年首度拿下最佳男配角。(記者王聰賢／攝影)
田啟文從影47年首度拿下最佳男配角。(記者王聰賢／攝影)

精華 FAQ

  • 他是憑藉電影《雙囍》獲獎，擊敗朱軒洋、曾敬驊、庹宗華等競爭者，拿下第28屆台北電影獎最佳男配角，成為當晚焦點之一。

  • 這是他從影47年來首度拿到的演員獎，對他來說格外珍貴。他坦言曾想像過這一刻，但也早已放下，如今得獎讓多年努力終於獲得肯定。

  • 他首先感謝一路支持他的老婆與家人，也特別向楊貴媚致謝，認為自己能站上台灣電影舞台離不開對方提攜，並表示會繼續努力前進。

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