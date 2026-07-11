吳彥祖抱怨劇組便當超難吃 疑影射「九龍城寨」劇組
香港男神吳彥祖近日投入電影「九龍城寨之終章」拍攝，為了角色不僅剃成光頭，還留起落腮鬍，造型與過往斯文形象大不相同。不過，他近日登上好友「廿四味」成員Brian主持的YouTube節目「Let's Go Eat with Brian」時，卻意外抱怨劇組便當太難吃，甚至透露大家反映多次都沒有改善，最後只好自己準備午餐。
節目中，吳彥祖與Brian一同品嘗頂級和牛，吃到松阪部位時更連聲稱讚，直呼美味。聊到拍戲生活時，他忍不住拿眼前美食與劇組便當相比，笑說：「比劇組便當好吃太多了。」他也回憶，過去拍攝「寒戰」時，每天吃劇組便當都覺得很有拍戲的感覺，「拍戲本來就該有便當吃」。
不過，吳彥祖隨即話鋒一轉，直言這次合作的劇組便當讓他相當傻眼，「不是普通、還可以接受那種，是真的很難吃」。他笑著猜測，不知道是不是因為預算考量，還是餐廳是劇組人員認識：「大家都投訴過，但完全沒有改善。」
他也透露，因為實在吃不習慣，如今乾脆自己準備午餐，還直接以英文表示：「I make my own lunch（我自己做午餐）。」
雖然吳彥祖並未直接點名是哪一個劇組，不過由於他目前拍攝中的作品僅有「九龍城寨之終章」，影片曝光後仍引發網友熱議。不少人笑稱「到底是哪一家便當這麼可怕」，也有人期待劇組能儘快改善伙食。
他目前正在拍攝電影《九龍城寨之終章》，為角色剃成光頭並留起落腮鬍，造型和過往斯文形象差異很大，也因此成為外界關注焦點。 吳彥祖直言劇組便當「真的很難吃」，不是勉強可接受的程度，還表示大家已經多次反映，但餐食品質始終沒有改善，讓他相當傻眼。 因為實在無法適應劇組餐食，吳彥祖現在改成自己準備午餐，並直接用英文說出「I make my own lunch」，等於用自備餐點來解決問題。
精華 FAQ
他目前正在拍攝電影《九龍城寨之終章》，為角色剃成光頭並留起落腮鬍，造型和過往斯文形象差異很大，也因此成為外界關注焦點。
吳彥祖直言劇組便當「真的很難吃」，不是勉強可接受的程度，還表示大家已經多次反映，但餐食品質始終沒有改善，讓他相當傻眼。
因為實在無法適應劇組餐食，吳彥祖現在改成自己準備午餐，並直接用英文說出「I make my own lunch」，等於用自備餐點來解決問題。
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