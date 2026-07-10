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吳彥祖投訴劇組飯盒特別難吃 疑指「九龍城寨之終章」

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演員吳彥祖近日返港拍攝電影，近日他現身好友主持的YouTube頻道談及劇組飯盒特...
演員吳彥祖近日返港拍攝電影，近日他現身好友主持的YouTube頻道談及劇組飯盒特別難吃，引起網路熱議。(取材自YouTube視頻)

演員吳彥祖近日返港拍攝電影，並於5月在尖東一帶被拍到現身拍攝現場，以剃光頭及蓄鬚造型示人。近日他現身好友「廿四味」Brian（李凱賢）主持的YouTube頻道《Let's Go Eat with Brian》，品嚐頂級和牛懷石料理，期間談及劇組飯盒難吃一事，引起網民熱議，外界普遍推測是電影「九龍城寨之終章」劇組。

綜合港媒報導，在節目中，吳彥祖與Brian一同品嚐多個部位的和牛料理，吳彥祖對於能吃到如此美食感到十分開心，並藉此提及現時劇組提供的飯盒。他表示，當年拍攝《寒戰》時吃到的飯盒讓他感覺像回到家一樣，並認為拍戲本應該有飯盒供應。

然而他指出，目前這個劇組的飯盒特別不好吃，不只是普通，而是真正難吃的程度。他表示不明白原因為何，並猜測可能是因為飯盒成本較低，又或劇組與某間餐廳有親戚關係，但他強調自己並不確定實際原因。他又提到，劇組上下都曾經投訴過飯盒的問題，但情況一直沒有改善，因此他現時決定自行準備午餐，自己帶飯上工。

吳彥祖透露，拍攝已進行兩個月，期間劇組提供的飯盒選擇只有10款菜式，並一直輪流供應。至於消夜方面，他表示劇組連續多晚都提供快餐，他更透露自己已經十幾年沒有吃過麥當勞，但近期卻連續兩晚都以此作為消夜。他表示由於別無選擇，之後便決定自行準備消夜。

雖然吳彥祖在節目中並未透露正在拍攝的電影名稱，但根據他近月的拍攝行程及造型，外界普遍推測他所指的劇組正是電影「九龍城寨之終章」劇組。

精華 FAQ

  • 他主要抱怨劇組提供的飯盒特別難吃，連續多晚的宵夜也只是快餐，選擇單調又不合口味，因此最後決定自己帶午餐和消夜上工。

  • 因為劇組飯盒不但味道差，而且選擇只有10款菜式輪流供應，宵夜也連續幾晚都是麥當勞，讓他覺得別無選擇，只好自行準備食物。

  • 由於吳彥祖近月在香港拍攝，且曾以剃光頭、蓄鬚造型現身尖東片場，與《九龍城寨之終章》的拍攝行程高度吻合，所以外界普遍作此推測。

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