羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

華語音樂教父羅大佑本月20日將過72歲大壽，他沒被年齡框架所限制，開心擁抱自己的歲數，笑說：「自己最近在舞台上總是不經意、很高興地宣布自己72歲了！」他很喜歡72這個數字，「像是孫悟空的七十二變、孔子的七十二弟子，72讓我感覺很有特殊意義！」

他更以自己在1983年的經典作品「現象七十二變」中的「72變」當成人生哲學自勉，期許迎接人生新篇章，在瞬息萬變的世界中持續創新、持續學習，也持續創作，新歌「所以」正是他為8月15、16日的北流「所以明天會更好」春龍交響宴演出提前暖身。

他出道以來始終秉持著關懷世界局勢的心境，有感於近年全球經濟動盪與現今AI科技對人類社會帶來的巨大衝擊，去年著手開始寫歌，過程中回望自己在1985年寫下「明天會更好」為世界祈福的時代精神，讓羅大佑決定延續同樣命題，期望藉由這首歌鼓勵人們即使在世界巨變之中依然保有人性的真諦與對未來的期待，衍生「所以明天會更好」春龍交響宴。

除了心態保持健康，羅大佑也分享「凍齡」秘訣，就是6個字「有在動、有在學」，他透露自己即使在忙，每天不間斷地做發聲練習、瘋狂苦練古典鋼琴曲，「有時候一天彈上5到8個小時，甚至練到天亮都不自知！」更強調唱歌與彈奏本身就是一種情感的「身體運動」；「機器人沒有辦法用橫隔膜、胸腔、肺部、聲帶肌肉與嘴型把聲音唱好。任何音樂的表達，是機器人無法取代的，因為這是人最自然的一種聲波震動。只有人才能透過真誠的方式唱歌演奏，那份互動才會真正的更加美好。」