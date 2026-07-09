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侯明昊霸氣扛走艾米…「雀骨」先婚後愛甜虐開局

記者趙大智／即時報導
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艾米飾演太傅之女「謝嘉魚」。圖／愛奇藝國際版提供
艾米飾演太傅之女「謝嘉魚」。圖／愛奇藝國際版提供

暑期陸劇戰場熱鬧開打，愛奇藝最新古裝劇「雀骨」即將熱血登場，由侯明昊、艾米主演，描述魔頭將軍「蕭無衣」與沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」，因政治聯姻展開契約婚姻，兩人在破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，逐漸成為生死相守的知己。「雀骨」以先婚後愛、生死亂局，帶出濃烈的古裝戲劇張力，未開播就先引發不少話題。

侯明昊透露，他飾演的蕭無衣從小背負沉重使命，為了守護家國，不得不隱藏最真實的一面，更虐的是，他在戰役中一度損傷視力，生命也進入倒數計時，是個充滿破碎感的角色。

他這次與艾米在劇中有不少情感拉扯，侯明昊說：「在我飾演的蕭無衣眼中，謝嘉魚總是用自己的方式暗中幫助他，但他又不希望她的生命受到威脅，因此很多時候，他不是溫柔地把她拉到身邊，而是直接把她扛走。」這種將軍式的霸氣與笨拙保護欲，也成為「雀骨」感情線的一大看點。當侯明昊被問到角色是否男友力爆棚時，他笑著表示，主要是艾米太輕了，抱起來毫不費力。

「雀骨」是侯明昊與艾米繼「大夢歸離」後再度合作，艾米表示，拍攝「大夢歸離」時兩人沒有太多對手戲，但她感受到侯明昊對表演要求很高，這次合作讓她覺得很安心；侯明昊也大讚艾米對角色用心又認真，感受力和接詞反應都相當出色。

互誇演技的兩人也在劇中展現合作默契，預告中艾米為侯明昊繫上紅絲帶、替他蒙眼的畫面，因氛圍感十足掀起熱烈討論，也讓外界更加期待兩人二度合作擦出的全新火花。

侯明昊（左）、艾米因政治聯姻先婚後愛。圖／愛奇藝國際版提供
侯明昊（左）、艾米因政治聯姻先婚後愛。圖／愛奇藝國際版提供

艾米飾演的「謝嘉魚」是位沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」。圖／愛奇藝國際版提供
艾米飾演的「謝嘉魚」是位沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」。圖／愛奇藝國際版提供

侯明昊飾演少年將軍「蕭無衣」。圖／愛奇藝國際版提供
侯明昊飾演少年將軍「蕭無衣」。圖／愛奇藝國際版提供

侯明昊（左）坦言艾米很輕，一下就抱起來了。圖／愛奇藝國際版提供
侯明昊（左）坦言艾米很輕，一下就抱起來了。圖／愛奇藝國際版提供

精華 FAQ

  • 劇情講述魔頭將軍蕭無衣與財迷千金謝嘉魚因政治聯姻結成契約婚姻，兩人一邊破解身世謎團、一邊對抗朝堂陰謀，最後從互相試探走向生死相守的知己關係。

  • 蕭無衣背負守護家國的使命，必須隱藏真實情感，且在戰役中一度損傷視力、生命倒數，整體呈現強烈的破碎感，也讓角色更具悲劇張力。

  • 兩人繼《大夢歸離》後二度合作，彼此都稱讚對方表演認真、接詞反應好，預告中繫紅絲帶與蒙眼等畫面氛圍感強，也讓外界期待他們擦出的新火花。

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