侯明昊霸氣扛走艾米…「雀骨」先婚後愛甜虐開局

艾米飾演太傅之女「謝嘉魚」。圖／愛奇藝國際版提供

暑期陸劇戰場熱鬧開打，愛奇藝最新古裝劇「雀骨」即將熱血登場，由侯明昊、艾米主演，描述魔頭將軍「蕭無衣」與沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」，因政治聯姻展開契約婚姻，兩人在破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，逐漸成為生死相守的知己。「雀骨」以先婚後愛、生死亂局，帶出濃烈的古裝戲劇張力，未開播就先引發不少話題。

侯明昊透露，他飾演的蕭無衣從小背負沉重使命，為了守護家國，不得不隱藏最真實的一面，更虐的是，他在戰役中一度損傷視力，生命也進入倒數計時，是個充滿破碎感的角色。

他這次與艾米在劇中有不少情感拉扯，侯明昊說：「在我飾演的蕭無衣眼中，謝嘉魚總是用自己的方式暗中幫助他，但他又不希望她的生命受到威脅，因此很多時候，他不是溫柔地把她拉到身邊，而是直接把她扛走。」這種將軍式的霸氣與笨拙保護欲，也成為「雀骨」感情線的一大看點。當侯明昊被問到角色是否男友力爆棚時，他笑著表示，主要是艾米太輕了，抱起來毫不費力。

「雀骨」是侯明昊與艾米繼「大夢歸離」後再度合作，艾米表示，拍攝「大夢歸離」時兩人沒有太多對手戲，但她感受到侯明昊對表演要求很高，這次合作讓她覺得很安心；侯明昊也大讚艾米對角色用心又認真，感受力和接詞反應都相當出色。

互誇演技的兩人也在劇中展現合作默契，預告中艾米為侯明昊繫上紅絲帶、替他蒙眼的畫面，因氛圍感十足掀起熱烈討論，也讓外界更加期待兩人二度合作擦出的全新火花。

侯明昊（左）、艾米因政治聯姻先婚後愛。圖／愛奇藝國際版提供

艾米飾演的「謝嘉魚」是位沉迷機關術的財迷千金「謝嘉魚」。圖／愛奇藝國際版提供

侯明昊飾演少年將軍「蕭無衣」。圖／愛奇藝國際版提供

侯明昊（左）坦言艾米很輕，一下就抱起來了。圖／愛奇藝國際版提供