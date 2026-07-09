舒淇罕見現身台北電影獎 全場都在偷看她「閃閃發光」

舒淇以執導的「女孩」入圍台北電影獎最佳導演。(記者林士傑／攝影)

舒淇 首度執導電影「女孩」一舉入圍本屆台北電影獎9項大獎，並以該片同時角逐最佳導演、最佳編劇，成為本屆最大贏家之一。她今晚現身入圍酒會，雖然全程低調未受訪，但一現身便成為全場焦點，優雅氣質與絕佳狀態讓不少入圍者忍不住多看幾眼。

同樣入圍最佳女配角的9m88、何曼希受訪時透露，看到舒淇現身忍不住一直偷看，笑說對方真的「閃閃發光，太美了！」言語間滿是崇拜。9m88透露，先前曾在新加坡 影展與舒淇見面，再度相遇依舊覺得對方魅力十足。

舒淇執導的「女孩」此次共入圍9項大獎，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇等重要獎項，聲勢驚人。入圍名單公布時，她曾發表感言，感謝所有演員的投入與付出。

舒淇當時表示：「非常感謝這麼多優秀演員的參與，用他們傑出的表演共同完成這部電影，『女孩』是一部屬於大家的作品。」她特別提到邱澤、小櫻及9m88在拍攝時的表現，透露三人都將角色壓抑的情緒留在鏡頭裡，「他們在『女孩』的鏡頭裡、心裡強壓抑著內心崩潰的投入，一出鏡頭外才把眼淚流出來。」對於演員最終未能獲得演技獎項提名，她也坦言感到相當抱歉，認為他們值得更多肯定。

雖然舒淇今晚未接受媒體訪問，但僅僅現身酒會就成為鎂光燈焦點，也讓不少影人期待她首次執導作品，能在本屆台北電影獎抱回更多獎項。

舒淇以執導的「女孩」入圍台北電影獎最佳導演。(記者林士傑／攝影)