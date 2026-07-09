我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣受颱風巴威影響 各航空公司取消10-11日多數航班

難民、政庇等無綠卡合法居民 10/1起將喪失白卡

才被小S愛女Lily點名示愛 須弘道認分手女友「Lily很漂亮」

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
須弘道曾被小S女兒Lily公開點名示愛。圖／粹譜藝人經紀提供
須弘道曾被小S女兒Lily公開點名示愛。圖／粹譜藝人經紀提供

須弘道今年自AcQUA源少年畢業退團，近日推出個人創作單曲「小點點」，且一口氣上架華語、英語以及西班牙語3種版本。他今辦記者會宣布走唱之旅行程，談到曾被二女兒Lily（許韶恩）點名示愛，須弘道大方表示「她很漂亮，我也很欣賞她」，但彼此不認識，也沒相處機會。

就讀美國UCLA娛樂商業管理科系的他是學霸，坦言出國前跟女友協議和平分手，現在考量事業，需要刻意保持單身，在美國也沒人搭訕，他說「一切順其自然」，希望另一半喜歡狗狗跟音樂，同時擁有好人品、自信跟魅力，但前提還是需要多相處。

單飛的他跟AcQUA源少年團員仍有聯繫，也跟他們分享新歌，日前約吃飯卻遭拒絕，他笑說「團員最近很忙，還在喬時間」。會怕被說是背叛團體嗎？他強調AcQUA源少年永遠是自己的根，「當時合約快要到期，我猶豫約2個月，也很自責因為學業，'自己只能回來4個月時間，團體工作只能妥協或是取消，覺得自己是不是成為負擔」。

如今他心態比往成熟，更砸錢在美國開幕後公司，這次燒光百萬存款回台發歌、宣傳，他說從事葡萄酒代理商的爸爸非常支持，「爸爸沒叫我繼承家業，只告訴我想做什麼都可以，但要做到極致」。接下來他還想攻讀戲劇課程，透過演戲詮釋不同角色，拓展自己的表演面向。

須弘道自彈自唱新歌「小點點」，魅力破表。圖／粹譜藝人經紀提供
須弘道自彈自唱新歌「小點點」，魅力破表。圖／粹譜藝人經紀提供

須弘道將展開「小點點走唱之旅」。圖／粹譜藝人經紀提供
須弘道將展開「小點點走唱之旅」。圖／粹譜藝人經紀提供

精華 FAQ

  • 他推出個人創作單曲「小點點」，一次上架華語、英語與西班牙語3種版本，並藉由記者會宣布走唱之旅行程，正式展開單飛後的音樂宣傳。

  • 須弘道表示Lily很漂亮，自己也很欣賞她，但兩人並不認識，也沒有相處機會，所以目前沒有進一步發展，態度相當大方而保留。

  • 他坦言出國前已與女友和平分手，現階段因學業與事業考量刻意保持單身，也希望順其自然；未來除了音樂，還想再進修戲劇課程，拓展表演面向。

上一則

80年代抒情搖滾女王邦妮泰勒辭世 享壽75歲

延伸閱讀

陳美鳳70歲生日 笑揭言承旭真面目：很皮 擔心不了他婚事

陳美鳳70歲生日 笑揭言承旭真面目：很皮 擔心不了他婚事
搶先Super Junior團員 藝聲突宣布「想定居高雄」

搶先Super Junior團員 藝聲突宣布「想定居高雄」
龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」

龜梨和也當眾點名赤西仁 高雄演出「大秀招牌後空翻」
「愛人啊」哈林新歌告白 笑稱常「自我感動到哭」

「愛人啊」哈林新歌告白 笑稱常「自我感動到哭」

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰

3生肖得天賜福 身心安寧無疾、晚年安泰
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一
港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別

港國泰客機在羅馬尼亞上空一度失聯 北約派戰機識別