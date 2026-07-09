才被小S愛女Lily點名示愛 須弘道認分手女友「Lily很漂亮」

須弘道曾被小S女兒Lily公開點名示愛。圖／粹譜藝人經紀提供

須弘道今年自AcQUA源少年畢業退團，近日推出個人創作單曲「小點點」，且一口氣上架華語、英語以及西班牙語3種版本。他今辦記者會宣布走唱之旅行程，談到曾被二女兒Lily（許韶恩）點名示愛，須弘道大方表示「她很漂亮，我也很欣賞她」，但彼此不認識，也沒相處機會。

就讀美國UCLA娛樂商業管理科系的他是學霸，坦言出國前跟女友協議和平分手，現在考量事業，需要刻意保持單身，在美國也沒人搭訕，他說「一切順其自然」，希望另一半喜歡狗狗跟音樂，同時擁有好人品、自信跟魅力，但前提還是需要多相處。

單飛的他跟AcQUA源少年團員仍有聯繫，也跟他們分享新歌，日前約吃飯卻遭拒絕，他笑說「團員最近很忙，還在喬時間」。會怕被說是背叛團體嗎？他強調AcQUA源少年永遠是自己的根，「當時合約快要到期，我猶豫約2個月，也很自責因為學業，'自己只能回來4個月時間，團體工作只能妥協或是取消，覺得自己是不是成為負擔」。

如今他心態比往成熟，更砸錢在美國開幕後公司，這次燒光百萬存款回台發歌、宣傳，他說從事葡萄酒代理商的爸爸非常支持，「爸爸沒叫我繼承家業，只告訴我想做什麼都可以，但要做到極致」。接下來他還想攻讀戲劇課程，透過演戲詮釋不同角色，拓展自己的表演面向。

須弘道自彈自唱新歌「小點點」，魅力破表。圖／粹譜藝人經紀提供

須弘道將展開「小點點走唱之旅」。圖／粹譜藝人經紀提供