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80年代抒情搖滾女王邦妮泰勒辭世 享壽75歲

中央社倫敦9日綜合外電報導
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邦妮泰勒在葡萄牙一家醫院辭世，享壽75歲。(路透資料照)
邦妮泰勒在葡萄牙一家醫院辭世，享壽75歲。(路透資料照)

以充滿力量且扣人心弦的情歌「心之全蝕」（A Total Eclipse of the Heart）聞名的威爾斯歌手邦妮泰勒（Bonnie Tyler），在葡萄牙一家醫院辭世，享壽75歲。

影片來源：YouTube@Bonnie Tyler

法新社報導，邦妮泰勒的家人今天在臉書（Facebook）發文表示，他們「懷著無比沉痛的心情宣布，邦妮昨晚在葡萄牙一家醫院接受治療期間辭世。」

邦妮泰勒憑藉獨特沙啞嗓音、蓬鬆金髮和黑色眼線，以1980年代抒情搖滾女王的形象深植人心。

邦妮泰勒因病取消原定為紀念她1976年成名作「迷失在法國」（Lost in France）發行50週年，而舉辦的歐洲巡迴演唱會。

邦妮泰勒1951年出生於威爾斯小鎮尼斯（Neath），本名蓋納霍普金斯（Gaynor Hopkins），有5名兄弟姊妹。16歲輟學的她從沒想過未來會成為歌手。

邦妮泰勒去年接受英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）專訪時說：「我做過最棒的事就是唱了「心之全蝕」這首歌。你怎麼可能想像得到，這首歌在今天依然如此受歡迎，甚至連那些當時還沒出生的人也會在卡拉OK唱這首歌？」

邦妮泰勒出身於平凡家庭，父親是煤礦工人，母親則是家庭主婦。邦妮泰勒表示，她的天賦繼承自母親。

邦妮泰勒接受每日電訊報專訪時說：「我母親有一台黑膠唱盤和大量的78轉唱片，她會一邊敞開窗戶大聲唱歌，一邊做家事。人們常常站在外面聽她唱歌，她真的很不可思議。」

邦妮泰勒第一首熱門金曲是1978年的「那是心痛」（It's a Heartache），進入1980年代後，她轉向更偏向搖滾的音樂風格。

但真正讓她名聲大噪、走紅國際的歌曲，則是美國作曲家吉姆史坦曼（Jim Steinman）所創作的「心之全蝕」。

這是搖滾樂界最著名抒情歌曲之一，在發行43年後的今年，這首歌在音樂串流平台Spotify播放量突破10億次。這張唱片銷售破600萬張，其震撼人心的經典音樂錄影帶在YouTube上觀看次數也已經超過10億次。

在1984年事業巔峰時期，邦妮泰勒為凱文貝肯（Kevin Bacon）主演的電影「渾身是勁」（Footloose）演唱原聲帶歌曲「等待一個英雄」（Holding Out for a Hero）。

精華 FAQ

  • 她在葡萄牙一家醫院接受治療期間辭世，家人已在臉書證實消息。新聞未詳細說明病因，但提到她先前因病取消歐洲巡演。

  • 她最廣為人知的代表作是《心之全蝕》（A Total Eclipse of the Heart），這首歌讓她走紅國際，也成為搖滾樂界最著名的抒情歌曲之一。

  • 她的《心之全蝕》發行43年後，Spotify播放量突破10億次，YouTube MV也超過10億次；她早年還唱紅《那是心痛》與《等待一個英雄》。

葡萄牙

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