阿斌結婚2年爆「喪盡家產」 被問到「茄子蛋」臉色一沉

黃奇斌(左)再度跟老搭檔殷振豪導演合作。(記者王聰賢／攝影)

黃奇斌（阿斌）闊別7年重返歌壇，推出首張個人專輯「虛華的夢想是一支刀」，5支MV各有5位金獎演員助陣，加上製作費等，他笑說「喪盡家產」，粗估約千萬新台幣。而他和經紀人老婆結婚2年，因為希望生活充滿儀式感，他放閃說每天都是紀念日。

他再度攜手老搭檔殷振豪導演，MV主演包含朱栢康、李康生、柯震東、陳以文、劉冠廷，星光熠熠相當吸睛，他說選角是團隊一起決定，曾問導演要不要自己演出，但被導演以「你是超新星」委婉拒絕，他說：「術業有專攻！有這麼多厲害的老師，很開心。」

他跟經紀人老婆剛歡慶結婚2周年，有沒有特別慶祝？他自認是很重視儀式感，「我動不動就想慶祝，每個特別日子都會送禮」，專輯將在明天全面上架，他說今天晚上會看老婆累不累，再決定要不要慶祝。小倆口正開心享受兩人世界，目前暫無生子計畫，但他有放在心上，「生小孩跟辦演唱會，我都放在內心，有好消息一定會讓大家知道」。只是於公於私都黏踢踢，會不會容易起爭執？阿斌表示老婆一直都跟自己待在同一陣線，不太會吵架。

他曾是茄子蛋主唱，2022年因聲帶問題停工，茄子蛋事業連帶全面停擺。他2年前動刀救嗓，表示目前狀況好很多，起初發現問題時非常挫折，「目前定期回診就好，不要吃宵夜」，怕胃食道逆流又影響到聲帶。談到有沒有跟茄子蛋團員聯絡？阿斌臉色一沉說有，「大家點滴在心，自己人的問題」，不再多談。

黃奇斌曾停工救嗓，狀況好轉許多。(記者王聰賢／攝影)

黃奇斌喪盡家產打造個人專輯。(記者王聰賢／攝影)