艾美獎入圍名單出爐「匹茲堡醫魂」25項提名 這部全摃龜

諾亞懷利在「匹茲堡醫魂」飾演羅比醫生，目睹各種第一線發生的生老病死。(圖／HBO Max提供)

2026年第78屆艾美獎 入圍名單正式揭曉，今年競爭相當激烈。其中，醫療影集「匹茲堡醫魂」第二季以25項提名成為最大贏家，不僅角逐最佳戲劇類影集，演員表現也備受肯定，光是男女配角便包辦7項提名，去年勇奪視帝的諾亞懷利也再次獲得最佳男主角提名。

喜劇類方面，「天后與草莓」第五季同樣氣勢驚人，一舉拿下24項提名，不僅刷新喜劇類影集提名紀錄，主演珍史瑪特也再次角逐最佳女主角，若順利獲獎，將抱回個人生涯第8座艾美獎。

其他入圍大戶包括首季新作「寡婦灣」，共獲得19項提名，「萬中選一」則以18項緊追在後；迷你影集方面，「怒嗆人生」第二季也繳出亮眼成績，共入圍16項獎項，成為今年不可忽視的熱門作品。

人氣影集「怪奇物語」最終季成績不如預期，未能擠進最佳戲劇類影集，也全數錯失演員獎項提名，僅獲7項技術類獎項提名。「高校十八禁」最終季則只有千黛亞成功入圍演員獎，其餘主要獎項皆未能上榜。此外，本屆也出現不少遺珠，包括人氣影集「大熊餐廳」男主角傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）意外落馬，未能入圍喜劇類最佳男主角，引發影迷熱議。

本屆艾美獎頒獎典禮預計於美東時間9月14日晚間登場，屆時各大獎項得主將正式揭曉。

2026年第78屆艾美獎 部分入圍名單：

最佳戲劇類影集 「頭號外交官」 「鍍金年代」 「七王國的騎士」 「極樂凶間」 「匹茲堡醫魂」 「萬中選一」 「外放特務組」 「富貴鄰住偷」 戲劇類影集最佳男主角 「極樂凶間」／斯特林・K・布朗（Sterling K. Brown） 「外放特務組」／蓋瑞・歐德曼（Gary Oldman） 「特遣任務」／馬克・魯法洛（Mark Ruffalo） 「頭號外交官」／魯佛斯・席維爾（Rufus Sewell） 「匹茲堡醫魂」／諾亞・懷利（Noah Wyle） 戲劇類影集最佳女主角 「鍍金年代」／凱莉・庫恩（Carrie Coon） 「證詞」／雀絲・英菲妮蒂（Chase Infiniti） 「頭號外交官」／凱莉・羅素（Keri Russell） 「萬中選一」／瑞亞・席洪（Rhea Seehorn） 「高校十八禁」／千黛亞（Zendaya） 戲劇類影集最佳男配角 「匹茲堡醫魂」／帕特里克・波爾（Patrick Ball） 「晨間直播秀」／比利・克魯登（Billy Crudup） 「匹茲堡醫魂」／蕭恩・哈特西（Shawn Hatosy） 「匹茲堡醫魂」/傑倫・霍威爾（Gerran Howell） 「外放特務組」/傑克・洛登（Jack Lowden） 「特遣任務」／湯姆・佩爾弗瑞（Tom Pelphrey） 「萬中選一」／卡洛斯・曼努埃爾・維斯加（Carlos Manuel Vesga） 戲劇類影集最佳女配角 「匹茲堡醫魂」／泰勒・迪爾登（Taylor Dearden） 「匹茲堡醫魂」／費歐娜・杜里夫（Fiona Dourif） 「頭號外交官」／艾莉森・珍妮（Allison Janney） 「匹茲堡醫魂」／凱瑟琳・拉納薩（Katherine LaNasa） 「匹茲堡醫魂」／賽佩戴・莫亞菲（Sepideh Moafi） 「極樂凶間」／茱莉安娜・妮克遜（Julianne Nicholson） 「萬中選一」／卡洛琳娜・維德拉（Karolina Wydra） 最佳喜劇類影集 「小學風雲」 「大熊餐廳」 「天后與草莓」 「瑪歌沒錢途」 「天作不合的我們」 「破案三人行」 「誠實診療室」 「寡婦灣」 喜劇類影集最佳男主角 「神力人」／葉海亞・阿布杜－馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II） 「公雞」／史提夫・卡爾（Steve Carell） 「寡婦灣」／馬修・瑞斯（Matthew Rhys） 「誠實診療室」／傑森・席格爾（Jason Segel） 「破案三人行」／馬丁・蕭特（Martin Short） 喜劇類影集最佳女主角 「小學風雲」／昆塔・布倫森（Quinta Brunson） 「大熊餐廳」／阿尤・艾德維利（Ayo Edebiri） 「瑪歌沒錢途」／艾兒・芬妮（Elle Fanning） 「喜開二度」／麗莎・庫卓（Lisa Kudrow） 「天后與草莓」／珍・史瑪特（Jean Smart） 喜劇類影集最佳男配角 「他們的春夏秋冬」／柯爾曼・多明戈（Colman Domingo） 「天后與草莓」／保羅・W・唐斯（Paul W. Downs） 「誠實診療室」／哈里遜・福特（Harrison Ford） 「瑪歌沒錢途」／尼克・奧佛曼（Nick Offerman） 「寡婦灣」／史蒂芬・魯特（Stephen Root） 「誠實診療室」／麥可・尤里（Michael Urie） 「小學風雲」／泰勒・詹姆斯・威廉斯（Tyler James Williams） 喜劇類影集最佳女配角 「寡婦灣」／黛爾・迪奇（Dale Dickey） 「天后與草莓」／漢娜・艾賓德（Hannah Einbinder） 「小學風雲」／賈奈兒・詹姆斯（Janelle James） 「寡婦灣」／凱特・奧弗林（Kate O'Flynn） 「瑪歌沒錢途」／蜜雪兒・菲佛（Michelle Pfeiffer） 「天后與草莓」／梅根・斯塔爾特（Megan Stalter） 「誠實診療室」／潔西卡・威廉斯（Jessica Williams） 最佳迷你影集 「都是她的錯」 「獸藏我心」 「怒嗆人生」 「DTF聖路易日記」 「Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette」