捕獲野生玄彬、孫藝真1家3口 網友直擊4歲兒顏值高到像AI

孫藝真、玄彬帶著兒子外出被捕獲。(圖／摘自小紅書、IG)

韓國演藝圈銀色夫妻玄彬 、孫藝真 婚後生活向來低調，近期卻接連被民眾巧遇，一家三口的幸福日常也意外曝光。繼日前在日本沖繩被目擊後，近日又有粉絲在美國洛杉磯 巧遇夫妻倆帶著4歲兒子「甜豆」出遊，一家人現身自然史博物館，溫馨互動迅速掀起網友討論。

流出的照片中，孫藝真戴著墨鏡，身穿灰色T恤、黃色背心搭配短褲，打扮簡約休閒；玄彬則以白色背心、棕色短褲及棒球帽亮相，夫妻倆雖未刻意喬裝，依舊散發明星光彩。他們帶著兒子自在參觀博物館，沒有刻意避開其他遊客，親子互動畫面自然又溫馨，不少粉絲直呼：「根本就是幸福家庭的模範。」

事實上，這已是玄彬一家近期第二度被網友巧遇。稍早有旅客分享，自己在沖繩度假時，第一眼就被一名外貌出眾的小男孩吸引，甚至形容「漂亮得像AI生成的一樣」，直到事後查看孫藝真的社群，才驚覺原來孩子就是玄彬與孫藝真的兒子。

該名網友還笑說，當時在飯店看見夫妻倆背影，一時忍不住喊出「藝真姐姐」，沒想到玄彬和孫藝真幾乎同時回頭，那一幕宛如電影畫面，令他至今仍印象深刻。

隨著一家三口接連被偶遇，也有自稱曾與夫妻倆住在同一社區的韓國網友分享，表示孫藝真私下待人相當親切，遇見鄰居時不僅會主動打招呼，也常誇讚小朋友可愛；至於玄彬則個性較為低調，不過同樣給人溫和有禮的印象，夫妻倆私下作風與螢幕形象相差無幾。