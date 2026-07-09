53歲李冰冰隔十年重返巴黎高定周 與奧斯卡影后熱聊

李冰冰現身品牌秋冬高定秀場。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李冰冰時隔10年重返巴黎高定周，現身Armani Privé秀場。

李冰冰時隔10年重返巴黎高定周，現身Armani Privé秀場。 重點二： 她與凱特布蘭琪、裴淳華同排看秀，熱聊近20分鐘。

她與凱特布蘭琪、裴淳華同排看秀，熱聊近20分鐘。 重點三：李冰冰靠19年英語學習與國際作品累積時尚影響力。

李冰冰現身品牌秋冬高定秀場。(取材自微博)

中國演員李冰冰 時隔十年重返巴黎高定周，她日前現身Armani Privé 2026秋冬高定秀場，身著Armani 2026春夏高定系列亮相。李冰冰是截至2026年穿該系列高定次數最多的中國藝人，2026年公開上身Armani Privé 2026春夏高定系列的中國女星，目前僅有李冰冰和舒淇 兩人‌。

在外電通訊社發表的照片中，李冰冰和奧斯卡 影后凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、演員裴淳華(Rosamund Pike)同排看秀，三人全是利落短髮、褲裝造型，被網友戲稱「3A景區」，兩人從秀前熱聊近20分鐘，凱特聊到盡興直接上手搭住李冰冰的小臂，裴淳華還隔著凱特湊過來插話，熱絡氣氛完全不是一般的營業式寒暄。

53歲李冰冰身形纖細挺拔，她身著扇形刺繡禮服，搭配裸色珠繡高定褲裝，長款珠墜耳飾延伸肩頸線條流暢，她以濕髮背頭造型出鏡，扛住了外電通訊社無修圖的高清鏡頭。不少網友大讚「大花就是大花」。

她事後在自己的微博曬出美圖，遇上歐洲熱浪的她，簡單的寫下「陽光剛剛好就是稍微有點子熱烈」配文。

李冰冰這次和兩位國際影后自然交流，得益於她堅持了19年的英語學習。此前她就已經出演過電影「惡靈古堡5」(Resident Evil: Retribution)、「變形金剛4」(Transformers: Age of Extinction)等好萊塢作品，兩個月前還以巴黎歐萊雅全球代言人身份亮相坎城，兩月內接連登上兩大國際頂級時尚舞台。

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李冰冰(左起)和凱特布蘭琪、裴淳華同排看秀。(取材自極目新聞)

李冰冰和凱特布蘭琪想談甚歡。(取材自極目新聞)