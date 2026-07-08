香港旅遊達人始祖「朱翁」94歲逝 見證電視業半世紀變遷

香港 第一代旅遊節目主持、人稱「朱翁」的資深藝人朱維德於7日安詳離世，享壽94歲。朱維德一生橫跨教育、演藝、旅遊及歷史研究多個領域，更是無線電視（TVB）開台首批員工之一，見證香港電視業半世紀變遷。

綜合大公報、明報等港媒報導，在名為「朱翁同行」的社交平台公布其死訊：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精采的一生，與我們告別。」

港媒報導，朱維德1931年生於廣州，1950年來港，畢業於葛量洪師範學院（後稱葛量洪教育學院），曾任教長洲官立中學及渣華道官立小學，教授中文及音樂。他熱愛四處探索，一次途經赤柱監獄，為求入內參觀竟自薦演講，因而認識當時在懲教署任教育官的著名演員鮑漢琳。鮑氏正籌備麗的映聲節目《香港典故》，見朱維德對本地掌故瞭如指掌，遂邀其加盟，從此展開逾半世紀的演藝生涯。

2023年網上曾傳出朱維德死訊，朱太Hazel當時否認死訊，但承認朱維德已患上認知障礙，需在護理安老院居住。

朱太Hazel接受傳媒訪問時表示，朱翁近四年因患認知障礙症而入住護老院，身體狀況轉差，最近半年朱翁開始認不到人，甚至連她也認不出來。

朱太對於丈夫突然離世難掩傷痛，她憶述7日上午如常到護老院探望朱翁，並餵他用膳，其間朱翁突然對她笑得開懷，這個久違畫面令她大感愕然，但下一秒朱翁已入睡便再沒反應。談到朱翁生前遺願，朱太指丈夫沒有特別遺願，身後事已處理中，將以簡單形式舉行。

朱維德生於廣州，對歷史同地理有深厚研究，在1960年代中期獲引薦加入電視台，後轉投TVB主持多個文化同旅遊節目，包括在1979年主持的節目《大江南北》介紹內地的風土人情。他字正腔圓、中氣十足的語調，令觀眾留下深刻印象。朱維德亦是第一代《體育世界》的節目主持。

同時，他參演過多部電視劇，包括《奪命真夫》《名媛望族》等。在2014年獲TVB頒發專業演員大獎，表揚其多年貢獻。他最後一套參演的劇集是《牛下女高音》。