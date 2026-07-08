我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲經濟學？婚禮空氣喊價5萬元 場外垃圾也能賣25元

比好市多便宜還好吃？這家超市烤雞奪全美第一

香港旅遊達人始祖「朱翁」94歲逝 見證電視業半世紀變遷

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港資深媒體人兼電視節目主持人「朱翁」朱維德於7日安詳離世，享耆壽95歲。圖／擷...
香港資深媒體人兼電視節目主持人「朱翁」朱維德於7日安詳離世，享耆壽95歲。圖／擷自臉書／朱翁同行

香港第一代旅遊節目主持、人稱「朱翁」的資深藝人朱維德於7日安詳離世，享壽94歲。朱維德一生橫跨教育、演藝、旅遊及歷史研究多個領域，更是無線電視（TVB）開台首批員工之一，見證香港電視業半世紀變遷。

綜合大公報、明報等港媒報導，在名為「朱翁同行」的社交平台公布其死訊：「我們懷著極其沉重的心情向各位宣布，資深演藝及傳媒人、香港歷史文化研究者及旅行家朱維德先生（朱翁），於2026年7月7日安詳離世。我們敬愛的朱翁，走完了他精采的一生，與我們告別。」

港媒報導，朱維德1931年生於廣州，1950年來港，畢業於葛量洪師範學院（後稱葛量洪教育學院），曾任教長洲官立中學及渣華道官立小學，教授中文及音樂。他熱愛四處探索，一次途經赤柱監獄，為求入內參觀竟自薦演講，因而認識當時在懲教署任教育官的著名演員鮑漢琳。鮑氏正籌備麗的映聲節目《香港典故》，見朱維德對本地掌故瞭如指掌，遂邀其加盟，從此展開逾半世紀的演藝生涯。

2023年網上曾傳出朱維德死訊，朱太Hazel當時否認死訊，但承認朱維德已患上認知障礙，需在護理安老院居住。

朱太Hazel接受傳媒訪問時表示，朱翁近四年因患認知障礙症而入住護老院，身體狀況轉差，最近半年朱翁開始認不到人，甚至連她也認不出來。

朱太對於丈夫突然離世難掩傷痛，她憶述7日上午如常到護老院探望朱翁，並餵他用膳，其間朱翁突然對她笑得開懷，這個久違畫面令她大感愕然，但下一秒朱翁已入睡便再沒反應。談到朱翁生前遺願，朱太指丈夫沒有特別遺願，身後事已處理中，將以簡單形式舉行。

朱維德生於廣州，對歷史同地理有深厚研究，在1960年代中期獲引薦加入電視台，後轉投TVB主持多個文化同旅遊節目，包括在1979年主持的節目《大江南北》介紹內地的風土人情。他字正腔圓、中氣十足的語調，令觀眾留下深刻印象。朱維德亦是第一代《體育世界》的節目主持。

同時，他參演過多部電視劇，包括《奪命真夫》《名媛望族》等。在2014年獲TVB頒發專業演員大獎，表揚其多年貢獻。他最後一套參演的劇集是《牛下女高音》。

精華 FAQ

  • 朱維德原任教長洲官立中學及渣華道官立小學，因熱愛探索而結識鮑漢琳，後被邀加入麗的映聲《香港典故》，自此開展逾半世紀的演藝與電視主持生涯。

  • 他曾在TVB主持多個文化及旅遊節目，包括1979年《大江南北》介紹內地風土人情，也是第一代《體育世界》主持，字正腔圓的風格深受觀眾記住。

  • 朱太Hazel透露，他近4年因認知障礙症入住護老院，最近半年已開始認不出人，7日安詳離世；身後事目前已處理中，將以簡單形式舉行。

香港

上一則

泰勒絲經濟學？婚禮空氣喊價5萬元 場外垃圾也能賣25元

延伸閱讀

港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣

港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣
英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬

英喜劇天后病逝享壽86歲 倫敦西區劇院熄燈致敬
資深演員江青霞81歲逝 曾演女盲劍客、娘家 見證台灣影視轉型

資深演員江青霞81歲逝 曾演女盲劍客、娘家 見證台灣影視轉型

曾是日本「最強好運都市傳説」91歲美輪明宏夢中過世

曾是日本「最強好運都市傳説」91歲美輪明宏夢中過世

熱門新聞

泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰2000萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

2026-07-06 22:04
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返

微信一開… 華女10年旅遊簽瞬間沒了 被當場遣返
管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好

管不住熊孩子吵鬧？灣區中餐館罰家長327元 網上一遍叫好