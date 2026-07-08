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傅子純告別式後入夢 遺孀淚曝亡夫道歉突傳「打呼聲」

記者陳慧貞／即時報導
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傅子純牽著老婆Corrinna的手唱情歌。圖／摘自臉書
傅子純牽著老婆Corrinna的手唱情歌。圖／摘自臉書

8點檔演員傅子純6月7日因病猝逝，享年47歲，身後事也於日前在親友與眾多演藝圈好友悲送最後一程圓滿落幕，但遺孀Corrinna失去摯愛的傷痛難撫平，今（8日）她曬出傅子純生前唱情歌的影片，提到丈夫入夢向她道歉，今早手機還突然跳出對方的打呼聲，令她難過道：「這是告訴我要好好睡覺嗎？」

失去伴侶的痛苦難以承受，這段期間，Corrinna經常透過社群發文表達對丈夫的思念，回憶當時老公牽著自己的手唱情歌：「I love you，無法不愛你， baby說你也愛我～」她也在貼文深情寫到：「我愛你，彼此相愛，唯有所愛 至死不渝」看著手機裡滿滿屬於夫妻倆的回憶，「好在我們珍惜每一個當下，珍惜每一分每一秒，互道彼此的心，我們的愛沒有遺憾」。

傅子純遺孀也透露，能感受到丈夫對自己的擔心，所以派了許多好友陪伴她、關心她，甚至難得入夢來道歉說：「沒能給我一個女主角的浪漫，但我知道你不是儀式感的人。」直到手機跳出老公的打呼聲（影片），讓她忍不住：「這是告訴我要好好睡覺嗎？ 」一段文字與影片，立刻引發許多網友關心。

傅子純與老婆Corrinna當時到泰國度蜜月照。圖／摘自臉書
傅子純與老婆Corrinna當時到泰國度蜜月照。圖／摘自臉書

傅子純生前對老婆唱情歌。圖／摘自臉書
傅子純生前對老婆唱情歌。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 傅子純於6月7日因病猝逝，享年47歲，之後身後事也在親友與演藝圈好友的陪伴下完成告別式，場面哀戚但圓滿落幕。

  • 她曬出傅子純生前唱情歌的影片，也寫下彼此相愛、珍惜每一刻的文字，藉由回憶夫妻日常來表達對亡夫的深切思念。

  • 她表示丈夫曾在夢中向她道歉，還有手機突然跳出對方的打呼聲，讓她感到難過又疑惑，猜想這或許是在提醒她要好好睡覺。

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