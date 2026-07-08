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伴孫安佐經歷風波 孫鵬籲年輕人夢想走不通要換

中央社台北8日電
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孫鵬不時得為兒子新聞回應。記者吳致碩／攝影
孫鵬不時得為兒子新聞回應。記者吳致碩／攝影

演員孫鵬今天為電影「網紅老爸」出席公開活動，對於兒子孫安佐（改名孫健豪）涉槍砲等罪，孫鵬不願多談，但表示自己心情不錯，呼籲年輕人「夢想走不通要換，不要堅持」。

王識賢、張懷秋、孫鵬、陳怡佳、王宣等人出席由黃騰浩監製的電影「網紅老爸」宣傳記者會，活動中孫鵬心情不受兒子孫安佐影響，還自嘲說，「很多人對網紅不了解，但我對網紅是滿清楚的」，講完自己也笑出來，也成功炒熱現場氣氛。

孫鵬、狄鶯兒子孫安佐（已改名孫健豪）涉嫌自製噴火槍並持有非制式霰彈槍等，日前士林地院裁定孫安佐100萬元交保，並限制住居、出境、出海。孫鵬今天被問及此事，他表示心情很好不受影響，「人生一場，什麼事都會遇到，要不然怎麼叫人生，人生是沒有劇本的。」

孫鵬也用片中標語「社會在走，夢想要有」來呼籲大家，「社會在走，夢想要有！但有時候夢想走不通要換，不要堅持，尤其是年輕人。」

王識賢則分享這次在片中跟拍攝「角頭」的心情很不一樣，這次是喜劇，拍攝節奏很放鬆，和片中的孫鵬雖然都是演大哥但卻互相扶持；不過拍攝打戲還是難免會受傷，「我自己是還好，嚴重的是白吉勝，他拍戲受傷還是忍痛拍完才去醫院縫針」。

精華 FAQ

  • 孫鵬表示自己心情很好，沒有受到兒子孫安佐涉案風波影響，也不願多談細節，並強調人生沒有劇本，遇到事情很正常。

  • 他引用片中標語「社會在走，夢想要有」，提醒年輕人如果夢想走不通，就應該適時換方向，不要一味硬撐到底。

  • 王識賢表示這次是喜劇，拍攝節奏比《角頭》系列輕鬆許多，演員之間也互相扶持，但打戲仍有人受傷，像白吉勝就忍痛拍完才去縫針。

孫安佐

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