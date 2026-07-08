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張凌赫新劇「刺棠」爆選角風波 後援會發聲抵制盧昱曉

記者趙大智／即時報導
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張凌赫（左）粉絲反對盧昱曉二搭張凌赫。圖／摘自微博
張凌赫（左）粉絲反對盧昱曉二搭張凌赫。圖／摘自微博

張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」人氣再攀高峰，新作古裝權謀劇「刺棠」尚未開拍，卻率先爆出選角爭議。外傳同公司女星盧昱曉是女主角熱門人選之一，消息曝光後，引發張凌赫全球粉絲後援會強烈反彈，不僅公開發聲明抵制，更點名要求劇方重新評估選角，使「刺棠」未演先轟動。

「刺棠」被不少網友視為「逐玉」2.0，同樣主打古裝權謀與虐戀題材。劇情描述皇太子宋泠在「刺棠案」中遇刺，外界皆認為他已身亡。青梅竹馬蘇落薇為查明真相，被迫嫁給繼位的新帝宋瀾，卻逐漸揭開一場奪嫡陰謀。她決定利用北歸的天子近臣葉亭宴展開復仇，卻不知道對方其實就是改名換姓、誤以為遭她背叛的皇太子宋泠。

張凌赫早已傳出確定擔任「刺棠」男主角，而女主角人選則數度更動，從王玉雯、宋祖兒一路傳到同門師妹盧昱曉。隨著盧昱曉的名字曝光，張凌赫全球粉絲後援會隨即發布公告，表態反對兩人合作，並向劇方檸萌影視喊話，希望重新考量女主角人選，同時要求經紀公司眾星時代及雙方工作室停止相關安排。

據悉，雙方粉絲的心結可追溯至合作「雲之羽」時期。當時網路盛傳盧昱曉團隊曾與張凌赫黑粉互動，並涉及炒作負面話題，因此引發張凌赫粉絲長期不滿。此外，盧昱曉近年也曾因拍攝「軋戲」被爆頻頻NG，還被指拍戲態度過於輕鬆，拖累搭檔陳星旭；與檀健次合作「何不同舟渡」期間，也曾遭部分網友質疑言行失當。

另有網路傳聞指出，兩人同屬眾星時代，經紀公司有意藉由張凌赫的高人氣，推動兩人搭檔合作，進行「同公司資源綁定」。不過相關說法均未獲證實。截至目前為止，劇方檸萌影視尚未對外回應此次選角爭議。

張凌赫全球粉絲後援會聲明抵制。圖／摘自微博
張凌赫全球粉絲後援會聲明抵制。圖／摘自微博

精華 FAQ

  • 爭議焦點在於女主角人選傳出可能由盧昱曉接演，消息曝光後引發張凌赫粉絲反彈，認為兩人不宜合作，並要求劇方重新考慮選角安排。

  • 張凌赫全球粉絲後援會公開發聲明抵制盧昱曉，並直接向檸萌影視喊話，希望重新評估女主角人選，同時要求經紀公司與工作室停止相關安排。

  • 文章指出，粉絲間心結可追溯到《雲之羽》時期的傳聞，加上盧昱曉曾被指軋戲、拍戲態度與合作風評不佳，另有同公司資源綁定的說法，但都未獲證實。

張凌赫

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