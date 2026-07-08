沒有要趕S媽搬家…大S生前遺產分配 汪小菲發聲明全說了

汪小菲(左)與大S。(本報系資料照片)

大S （徐熙媛 ）離世已1年多，但她生前遺產至今仍是討論話題，她10年前購入豪宅「台北信義」傳出由前夫汪小菲 岳付百萬房貸，但汪小菲不堪負荷，打算脫手，而S媽（黃春梅）被問及此事，意外自曝要被趕出大S買給她的「國家藝術館」豪宅，直言不知道法院為何要做出這樣的判決。而汪小菲剛也透過律師發出聲明回應了。

汪小菲在聲明中表示，在大S離世後，為了保障兩名子女的權益，他目前已由法院依法選任之律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法律程序，關於遺產分割，兩名未成年子女依法繼承之三分之二遺產，汪小菲已為兩名未成年子女設立信託專戶。至於具俊曄依法繼承之三分之一遺產，則由具俊曄依其個人規劃自行處理。對於S媽表示要被迫搬離大S買給她住的「國家藝術館」，汪小菲表示從未要求S媽搬離現在住所，而大S生前住的「台北信義」，他仍每月按期繳納房貸，沒有出售的打算。

以下為聲明稿全文：

聲明稿

關於徐熙媛女士辭世後之遺產繼承事宜，謹代汪小菲先生聲明如下，以正各方視聽：

一、 徐熙媛女士辭世後，為確保兩名未成年子女之繼承權益獲得充分保障，汪小菲先生已依法向法院聲請為未成年子女選任特別代理人，目前已由法院依法選任之律師擔任特別代理人，協助未成年子女辦理遺產分割及相關法律程序，以維護未成年子女之最佳利益。

二、 關於遺產分割事宜，兩名未成年子女依法繼承之三分之二遺產，汪小菲先生已為兩名未成年子女設立信託專戶。至於具俊曄先生依法繼承之三分之一遺產，則由具俊曄先生依其個人規劃自行處理，汪小菲先生均予以尊重。

三、 關於徐熙媛女士所遺留之不動產，因尚有銀行貸款餘額須按期繳納，自徐女士辭世後，汪小菲先生均持續協助代為繳納兩名未成年子女按月應負擔之貸款。目前並無任何足以導致不動產遭拍賣之情形，媒體相關報導與事實並不相符。

四、 汪小菲先生及兩名未成年子女，在兼顧全體繼承人合法權益之前提下，均支持黃春梅女士持續居住於現住所，並已多次透過黃春梅女士委任律師表達上述立場，從未要求黃春梅女士搬離住所。

五、 近日部分媒體報導及網路傳聞內容與事實不符，已對當事人及家屬造成困擾，特此嚴正澄清。後續遺產相關事宜均將依法辦理，並透過合法程序妥善處理，以期各項事宜得以圓滿完成。

汪小菲先生最重視者即為兩名未成年子女之健康成長與生活安定，因此，後續所有涉及遺產管理、財產運用及生活安排之事項，均將以兩名未成年子女之最佳利益為最優先考量，並秉持理性、善意及尊重之態度處理相關事宜。請媒體

停止未經查證之報導與揣測，給予家屬必要之平靜空間，使相關事項得以依法、妥善處理。

許英傑 律師

2026年7月8日