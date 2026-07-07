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泰勒絲才剛舉辦世紀婚禮 恩師驚傳腎癌離世 享壽69歲

記者廖福生／即時報導
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泰勒絲（右）高中老師柯克施瓦布（左）後來成為她的保鑣。（圖／摘自X）
泰勒絲（右）高中老師柯克施瓦布（左）後來成為她的保鑣。（圖／摘自X）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）3日與NFL球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）在紐約麥迪遜廣場花園完成婚禮，迎來人生重要時刻，全球歌迷紛紛獻上祝福。不過，就在婚禮當天，一則噩耗也悄悄傳出。陪伴她走過青春歲月、一路見證成名歷程的高中老師兼昔日貼身保鑣柯克施瓦布（Kirk Schwabe），因轉移性腎癌病逝，享壽69歲，喜訊與悲訊落在同一天，也讓這段長達22年的情誼再度受到外界關注。

施瓦布原本是芝加哥退休警察，退休後轉任田納西州亨德森維爾高中教授刑事司法課程。2004年至2006年間，泰勒絲就讀該校時正是他的學生。施瓦布曾受訪回憶，當年的泰勒絲個性安靜，習慣站在教室後方，卻總能觀察到班上每個人的狀況。當時，她正努力追逐歌手夢，卻也因此成為部分同學嘲諷的對象，泰勒絲的父親史考特（Scott Swift）為此向施瓦布求助，而他也立刻出面處理，承諾會保護她，順利化解校園霸凌問題。

這段信任關係沒有因畢業而結束。隨著泰勒絲在樂壇嶄露頭角，史考特更邀請施瓦布辭去教職，成為女兒的貼身保鑣，陪伴她度過演藝事業剛起飛的重要階段。不過，隨著泰勒絲人氣急速攀升，維安工作愈來愈繁重，施瓦布考量到安全規模已超出個人能力，最終主動建議改由專業大型保全團隊接手。雖然不再共事，雙方多年來始終保持聯繫，情誼未曾改變。

施瓦布的妻子珍（Jan）與女兒莎拉（Sarah）近日接受「People」訪問時透露，他始終把泰勒絲視如己出，即使多年未見，仍持續關注她的一舉一動。婚禮前夕，施瓦布病情急轉直下，轉入安寧病房，而他生前最後一次談到泰勒絲即將步入婚姻時，仍欣慰表示：「我相信泰勒的判斷，她知道什麼才是最適合自己的。」莎拉也表示，父親一生最大的特質，就是總讓身邊每個人都感受到安全感與被珍惜。

其實，施瓦布對泰勒絲的重要性，早已藏在她的作品之中。泰勒絲於2010年跨足影壇主演浪漫喜劇電影「情人節快樂」時，片中一名學校老師角色特別取名為「Mr. Schwabe」，正是她向導演提議、藉此向恩師致敬的小巧思。如今，在泰勒絲人生最幸福的一天，這位一路守護她成長的重要人物卻永遠離開，也讓許多熟悉她早年故事的歌迷感嘆，人生總在悲喜交錯間留下最深刻的印記。

精華 FAQ

  • 施瓦布曾是泰勒絲就讀高中時的老師，後來因她追夢遭同學嘲諷而出面保護，畢業後又受邀成為她的貼身保鑣，陪伴她度過成名初期。

  • 隨著泰勒絲人氣暴增，維安需求遠超過個人能力可負荷，施瓦布考量安全規模已擴大，便主動建議改由專業大型保全團隊接手。

  • 文章指出，施瓦布始終把泰勒絲視如己出，即使多年未見仍持續關注她；泰勒絲也曾在作品中以角色名稱致敬，顯示兩人情誼深厚。

泰勒絲 NFL 芝加哥

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