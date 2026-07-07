4年前住台北…Netflix影集「氣體人」UTA竟是最強星3代

UTA挑大樑演出氣體人。圖／Netflix提供

Netflix 影集「氣體人第一號」上線後，飾演神祕反派「氣體人」的UTA（內田雅樂）火速成為觀眾討論焦點。觀眾對他的外型既熟悉又陌生，因為他臉上有著父親本木雅弘的影子，但高達190公分的身高和輪廓立體的五官，讓他第一次演戲就成為無法忽視的存在。

影片來源：YouTube@Netflix

28歲的UTA出身自日本 演藝世家，外婆樹木希林是東洋影壇傳奇女星，外公則是搖滾怪傑內田裕也。UTA的雙親同樣名氣響亮，爸爸本木雅弘以「送行者：禮儀師的樂章」享譽國際，媽媽內田也哉子身兼作家和歌手身分。

因為一家人過於吸睛，UTA從小就感受到外界投射的眼光。在國小畢業後，他被送往瑞士求學，出眾的外型讓他不靠家人名氣，很快就在國際伸展台上發跡。

充滿國際觀的他2022年曾短暫到台灣發展，雖然頂著「最強星三代」的頭銜，但因為知名度尚未打開，UTA非常自在地到台北市街頭球場跟大家打球，就算語言不通，也擋不住他對籃球的熱愛。很快地他就學會了「沒有」、「誰是下一個」等中文，還會在暢飲台啤時配上一句台語「飲啦」。

當時的他受訪時坦言，並不認為自己是藝人，所以拍照時總是頂著一張「厭世名模臉」，因為那是他最擅長的表情。UTA也提過，不管他未來怎麼走，父母永遠尊重他的決定。如今他以「氣體人」一角踏入演藝圈，可望繼承外婆和父親的衣缽，繼續扛起演藝世家的招牌。

UTA挑大樑演出氣體人。圖／Netflix提供

UTA挑大樑演出氣體人。圖／Netflix提供

UTA挑大樑演出氣體人。圖／Netflix提供