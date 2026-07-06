趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

31--近日一份近百頁判決書，將趙薇的前夫黃有龍(左)推向輿論的風口浪尖。(取材自百度百科)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 判決書揭露黃有龍六天內在珀斯皇冠賭場輸掉六千萬澳幣。

判決書揭露黃有龍六天內在珀斯皇冠賭場輸掉六千萬澳幣。 重點二： 法院認定博彩信貸契約存在於太陽城與黃有龍之間。

法院認定博彩信貸契約存在於太陽城與黃有龍之間。 重點三：蔡一鳳追討賭債敗訴並被裁定承擔訴訟費用。

香港高等法院近日公布一宗跨境博彩信貸糾紛的近百頁判決書，揭開影星趙薇 前夫黃有龍2015年赴澳洲 豪賭的經過。判決書顯示，黃有龍在短短6天內，於澳洲珀斯皇冠賭場輸掉高達6000萬澳幣（約3億2695萬港元、4169萬美元）的博彩信貸，引發多年金融與娛樂圈關注的賭債訴訟。

綜合港媒報導，案件源於2015年，當時黃有龍經博彩業人士安排前往澳洲賭場。由於他當時已涉及其他賭場債務，皇冠賭場基於風險考量，並未直接向他提供博彩信貸，而是透過博彩中介公司太陽城協助安排資金。

判決書指出，黃有龍先獲提供4000萬澳幣籌碼，但僅兩天便全部輸光，之後再追加2000萬澳幣信貸，最終未能翻本。短短6天內，前後合計輸掉6000萬澳幣，成為本案爭議核心。

這宗官司的主要爭議點，在於黃有龍的實際債權人究竟是安排信貸的蔡一鳳，還是提供博彩資金的太陽城。蔡一鳳主張，雙方曾達成口頭借貸協議，逾期須按年利率 24%計算利息，因此向黃有龍追討相關欠款及利息。

不過，黃有龍否認與蔡一鳳存在私人借貸關係，認為博彩信貸均由太陽城提供，蔡一鳳僅負責介紹及協調，並非資金提供者。

判決書亦披露，黃有龍在賭債產生後曾多次安排還款，包括支付超過1.43億港元、開出總額1.8億港元支票，並以香港豪宅抵扣部分欠款。其後在太陽城協調下，他於2016年至2019年間再陸續償還約2.73億港元，太陽城最終於2019年確認相關博彩信貸已完成清償。

香港高等法院審理後認定，6000萬澳幣博彩信貸契約關係存在於太陽城與黃有龍之間，蔡一鳳並未以個人身分提供資金，也無法證明雙方存在口頭借貸協議，因此駁回她對黃有龍及相關公司的全部訴訟請求，並裁定由蔡一鳳承擔訴訟費用。

據報導，蔡一鳳表示將提出上訴。這宗延續多年的跨境賭債案件，不僅揭露高額博彩信貸運作模式，也成為近年娛樂圈與金融界關注的代表性案例。