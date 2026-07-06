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「丟過來…我會接住」粉絲驚喜 意外吃到泰勒絲的甜點

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球NFL酋長隊（Chiefs）...
樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球NFL酋長隊（Chiefs）球星凱爾西（Travis Kelce）終於正式完婚。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球NFL酋長隊（Chiefs）球星凱爾西（Travis Kelce）終於正式完婚。兩人於7月3日在麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行盛大婚禮，相關消息至今仍持續占據各大新聞版面。

當晚約7點30分，場館內的大型螢幕亮起「JUST&T MARRIED!」（剛剛結婚！）字樣，為婚禮增添浪漫氣氛。儀式結束後，在場館外守候的粉絲也意外獲得驚喜。

由於婚禮共有超過1,000 位賓客出席，現場準備了大量餐點與甜品。目擊者指出，有一輛載滿Krispy Kreme甜甜圈的貨車駛離會場，另有印有Sweet Baby Ray's（知名燒烤醬品牌）與Butterball（火雞產品品牌）標誌的紙箱被陸續運出。

許多「Swifties」（泰勒絲粉絲）在場館外守候多時，甚至等到周六凌晨，只為一睹這對明星夫妻的風采。雖然未能見到新人，但部分粉絲卻意外「品嚐」到了婚禮的甜點。

周六上午，一名在場守候的粉絲Chris Rizzi拍下畫面：一輛來自新澤西州麵包店Délices & Co. 的廂型車停在粉絲群前。

Rizzi與其他泰勒絲粉絲一邊猜測婚禮蛋糕的口味，一邊期待驚喜。沒想到司機隨後拿出一個裝滿糕點的紙箱，據稱正是婚宴上提供賓客享用的甜點。

現場氣氛瞬間沸騰，Rizzi更興奮喊道，「丟過來！我會接住！我不在乎，這可是泰勒絲的食物！」

隨後，一名紐約市警局（NYPD）員警協助從貨車接過紙箱，再轉交給現場粉絲，不到幾秒鐘整箱甜點便被一掃而空。

Rizzi也成功分得一份甜點，品嚐後笑稱這是「泰勒絲的甜點」。

他在接受CNN採訪時表示，自己從周五上午8點起便在場館外等待，形容整個經歷「非常值得，也非常愉快」。

泰勒絲與凱爾西的戀情始於2023年。當時凱爾西參加泰勒絲在箭頭體育場（Arrowhead Stadium）舉辦的「The Eras Tour」演唱會，曾試圖送出一條友誼手鍊給她，但未能成功。

之後，他在自己的Podcast節目《New Heights》中談及這段經歷，片段迅速在網路上爆紅。在泰勒絲母親的協助下，兩人才得以正式見面。

兩人的感情迅速升溫，不久後泰勒絲便開始頻繁現身箭頭體育場，觀看酋長隊比賽。

從共同慶祝酋長隊奪得第58屆超級盃（Super Bowl LVIII）冠軍，到隔年一同經歷失利，兩人一路攜手走過高低起伏。

兩人在2025年8月宣布訂婚，而在麥迪遜廣場花園舉行的盛大婚禮後，每位賓客還收到一條印有「So it's gonna be forever.」（那麼，這將會是一輩子的承諾。）字樣的紀念手帕。

精華 FAQ

  • 兩人於麥迪遜廣場花園舉行盛大婚禮，場內螢幕還出現「JUST MARRIED!」字樣，營造浪漫氣氛。婚禮結束後，場外粉絲甚至意外拿到婚宴甜點。

  • 一輛來自新澤西麵包店的廂型車停在場外，司機拿出裝滿糕點的紙箱。警方協助轉交後，粉絲迅速分食，幾秒內整箱甜點就被拿光。

  • 兩人戀情始於2023年，凱爾西先在泰勒絲演唱會後試圖送友誼手鍊，之後在Podcast談起此事爆紅，並在泰勒絲母親協助下正式相識相戀。

泰勒絲 新澤西州 麥迪遜廣場花園

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