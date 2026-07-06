我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長強生：國會應立法限縮屬地主義出生公民權

習近平致電川普 祝賀美國獨立250周年

迪麗熱巴深V開到腰…女神狂拉衣領、拿麥克風遮胸

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
迪麗熱巴身穿AADNEVIK禮服出席活動，但因深V開到腰全程不自在。圖／摘自迪麗...
迪麗熱巴身穿AADNEVIK禮服出席活動，但因深V開到腰全程不自在。圖／摘自迪麗熱巴工作室微博

中國女星迪麗熱巴出席西安一場品牌公開活動，一襲冰藍色深V禮服雖展現優雅氣質，卻因領口設計過於大膽，深V開到腰引發走光疑慮。活動畫面曝光後，不少網友發現她幾乎全程以手、頭髮、麥克風及手中產品遮擋胸口，不時調整衣領，神情略顯拘謹，相關話題迅速登上微博熱搜，也掀起外界對女明星造型安全的討論。

迪麗熱巴當天身穿AADNEVIK 2026秋冬系列冰藍色薄紗長裙，深V剪裁一路延伸至腰際，腰部僅以立體褶皺固定，整體造型華麗吸睛，但也因缺乏足夠支撐，讓不少網友擔心活動過程恐有走光風險。

從現場流出的影片可見，迪麗熱巴在與主持人互動及向粉絲揮手時，多次下意識以長髮、麥克風、手臂或手中的產品遮擋胸口，並不時低頭整理衣領、微微縮肩，動作顯得相當謹慎，讓不少粉絲直呼看得十分緊張。

此次活動於西安龍湖天街開放式中庭舉行，現場聚集大量民眾，商場各樓層也擠滿圍觀粉絲，加上四周皆有拍攝鏡位及高樓層俯拍角度，更讓外界認為公開活動對服裝安全性的要求應更加周全。

事件曝光後，不少網友將矛頭指向造型團隊，認為若能事先搭配內襯、防滑措施或披肩等配件，便能降低藝人在公開場合的不安與風險，也有不少人表示，迪麗熱巴全程仍保持專業笑容完成活動，展現高度敬業精神。

精華 FAQ

  • 她是在西安參加一場品牌公開活動，地點位於龍湖天街的開放式中庭。因現場人潮眾多，且有多個拍攝角度，讓服裝安全性更受關注。

  • 主因是她所穿的冰藍色深V禮服剪裁一路開到腰際，領口相當大膽，讓不少人擔心活動過程中可能走光，因此迅速登上微博熱搜。

  • 不少人認為造型團隊應提前加上內襯、防滑或披肩等配件，降低藝人不安與風險；也有人肯定她在全程保持笑容完成活動，表現敬業。

微博

上一則

施柏宇二見女神Lisa頭靠頭還聊天 嗨喊美夢成真

延伸閱讀

迪麗熱巴深V禮服飄仙氣 台上頻摀胸怕走光 網友心疼

迪麗熱巴深V禮服飄仙氣 台上頻摀胸怕走光 網友心疼

迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

迪麗熱巴深V開到腰快包不住 全程遮胸防走光網全看傻

范冰冰賣面膜海賺2億美元 赴泰國秀超細螞蟻腰掀熱議

范冰冰賣面膜海賺2億美元 赴泰國秀超細螞蟻腰掀熱議
梁朝偉遭「喪屍式包圍」跌倒？ 影片曝光真相大逆轉

梁朝偉遭「喪屍式包圍」跌倒？ 影片曝光真相大逆轉

熱門新聞

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜
無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式

無需大學學歷或經驗 想進鳳凰城台積電還能以這種方式
內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘