迪麗熱巴深V開到腰…女神狂拉衣領、拿麥克風遮胸
中國女星迪麗熱巴出席西安一場品牌公開活動，一襲冰藍色深V禮服雖展現優雅氣質，卻因領口設計過於大膽，深V開到腰引發走光疑慮。活動畫面曝光後，不少網友發現她幾乎全程以手、頭髮、麥克風及手中產品遮擋胸口，不時調整衣領，神情略顯拘謹，相關話題迅速登上微博熱搜，也掀起外界對女明星造型安全的討論。
迪麗熱巴當天身穿AADNEVIK 2026秋冬系列冰藍色薄紗長裙，深V剪裁一路延伸至腰際，腰部僅以立體褶皺固定，整體造型華麗吸睛，但也因缺乏足夠支撐，讓不少網友擔心活動過程恐有走光風險。
從現場流出的影片可見，迪麗熱巴在與主持人互動及向粉絲揮手時，多次下意識以長髮、麥克風、手臂或手中的產品遮擋胸口，並不時低頭整理衣領、微微縮肩，動作顯得相當謹慎，讓不少粉絲直呼看得十分緊張。
此次活動於西安龍湖天街開放式中庭舉行，現場聚集大量民眾，商場各樓層也擠滿圍觀粉絲，加上四周皆有拍攝鏡位及高樓層俯拍角度，更讓外界認為公開活動對服裝安全性的要求應更加周全。
事件曝光後，不少網友將矛頭指向造型團隊，認為若能事先搭配內襯、防滑措施或披肩等配件，便能降低藝人在公開場合的不安與風險，也有不少人表示，迪麗熱巴全程仍保持專業笑容完成活動，展現高度敬業精神。
她是在西安參加一場品牌公開活動，地點位於龍湖天街的開放式中庭。因現場人潮眾多，且有多個拍攝角度，讓服裝安全性更受關注。 主因是她所穿的冰藍色深V禮服剪裁一路開到腰際，領口相當大膽，讓不少人擔心活動過程中可能走光，因此迅速登上微博熱搜。 不少人認為造型團隊應提前加上內襯、防滑或披肩等配件，降低藝人不安與風險；也有人肯定她在全程保持笑容完成活動，表現敬業。
精華 FAQ
她是在西安參加一場品牌公開活動，地點位於龍湖天街的開放式中庭。因現場人潮眾多，且有多個拍攝角度，讓服裝安全性更受關注。
主因是她所穿的冰藍色深V禮服剪裁一路開到腰際，領口相當大膽，讓不少人擔心活動過程中可能走光，因此迅速登上微博熱搜。
不少人認為造型團隊應提前加上內襯、防滑或披肩等配件，降低藝人不安與風險；也有人肯定她在全程保持笑容完成活動，表現敬業。
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