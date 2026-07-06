施柏宇二見女神Lisa頭靠頭還聊天 嗨喊美夢成真

施柏宇(左)美夢成真，二見Lisa留下夢幻同框。圖／施柏宇工作室 提供

施柏宇近期化身「空中飛人」，短短10天內接力飛往法國巴黎、泰國曼谷，完成兩場國際品牌重要活動，緊湊行程橫跨歐亞兩地，也讓粉絲笑稱他根本是「國際宇」。除了時尚工作之外，施柏宇目前也正如火如荼投入奇幻愛情影集「愛上外星情人」拍攝，全新電影「立入禁止：梧枝鎮凶宅」以及影集「微醺大飯店1980s」也將陸續與觀眾見面，戲劇、時尚雙線同步衝刺，他笑說：「真的等不及把新作品帶給大家，希望很快能跟大家見面。」

今年3月施柏宇出席品牌活動時，首度近距離見到品牌全球代言人BLACKPINK成員Lisa，當時便興奮直呼「美夢成真」，日前再度受邀前往曼谷出席品牌快閃活動，雙方二度見面，施柏宇終於如願與Lisa留下合照，還有機會開心聊天、近距離交流。活動當天曼谷氣溫逼近40度，施柏宇穿著全套西裝完成所有行程，敬業態度絲毫不受高溫影響，他笑說：「能見到女神Lisa，一切都值得！」

接連圓夢見到一直非常欣賞的Lisa與孔劉，讓施柏宇直呼相當幸運。他曾透露，如果未來有機會與Lisa合作，希望能以戲劇形式同台，甚至笑說：「就算演她的助理、當個小跟班也很開心。」此外，他日前出席Louis Vuitton品牌活動時巧遇心目中的演員男神孔劉，事後在社群分享：「最近真是幸運，能夠見到這麼多喜歡的演員，真的是給我滿滿的動力，我要成為更好的演員！」

另外，在曼谷活動現場，他也與泰國人氣男演員Win Metawin開心合影，留下難得的跨國交流畫面，更巧遇新加坡男星鄧偉德，由於鄧偉德與張哲通主演「小娘惹之翡翠山」近期掀起話題，而施柏宇目前拍攝中的「愛上外星情人」也與張哲通合作，三位演員意外在曼谷串起難得的緣分，也為這趟海外工作增添驚喜。

施柏宇（左）在巴黎與孔劉合照超幸運，期許自己成為更好的演員。圖／施柏宇工作室 提供

施柏宇近期化身「空中飛人」，短短10天內接力飛往法國巴黎、泰國曼谷，粉絲笑稱他根本是「國際宇」。圖／施柏宇工作室 提供

施柏宇赴曼谷出席活動，與新加坡男星鄧偉德開心合影。圖／施柏宇工作室 提供